Мать избитого администратора заявила о давлении на сына: «Даже в 90-х такого не было».

Мать 19-летнего администратора ресторана из Рышкан, которого жестоко избил посетитель заведения, считает, что ее сына запугали и оказали на него давление, чтобы он написал заявление о примирении.

«Сын не хочет мне ничего рассказывать. Он сказал, что вопрос уже решен и он больше ничего не хочет. Сказал, что я могу делать что угодно, то есть продолжать добиваться справедливости, но он не заберет заявление о примирении. Он молчит и больше не хочет говорить об этом деле», — рассказала мать пострадавшего, цитирует unimedia.info

По словам женщины, в тот вечер заступиться за ее сына было некому.

«Никого не было, потому что ресторан уже закрывался. Эти люди считают себя всесильными и думают, что могут сидеть сколько захотят и делать что угодно», — отметила она.

По словам матери пострадавшего, первое судебное заседание по делу состоялось в Дрокии, а в понедельник пройдет второе — в Дондюшанах.

Женщина намерена добиваться справедливости и собирается обратиться с жалобами, в том числе к генеральному прокурору.

«Следователь, который ведет дело, сказал, что отправит мне форму, которую нужно заполнить и направить в прокуратуру Бельц и Кишинева», — сообщила она.

Мать избитого молодого человека не намерена отступать.

«Я не молчу, как молчали другие. Я хочу справедливости и чтобы все дети были защищены. Даже в 90-х не было такого беспредела», — подчеркнула женщина.

Она также рассказала о состоянии сына.

«Он лечился дома, уже вернулся к работе. Но в августе я снова отвезу его на томографию, потому что боюсь возможных последствий в будущем. Две недели он проходил медикаментозное лечение», — сказала женщина.

Напомним, что инцидент произошел в ресторане в центре города Рышканы. По данным следствия, администратора заведения избил один из посетителей, находившийся на террасе вместе с другими мужчинами. Полиция Рышканского района возбудила уголовное дело по факту избиения. Один из подозреваемых помещен под домашний арест.

Внимание! Видео 18+