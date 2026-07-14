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unimedia.info logounimedia
14 Июля 2026, 18:05
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В Рышканах жестоко избили 19-летнего администратора ресторана

Инцидент произошел в одном из ресторанов в центре города Рышканы. По предварительной информации, администратор заведения подвергся нападению со стороны посетителей, которые находились на летней террасе.

В Рышканах жестоко избили 19-летнего администратора ресторана.
В Рышканах жестоко избили 19-летнего администратора ресторана.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как молодого человека повалили на землю, избивали руками и ногами, а также тащили за волосы, пишет unimedia.info

Как сообщили в Инспекторате полиции Рышкан, по данному факту было начато расследование. Пострадавшим оказался 19-летний администратор заведения, которого избили несколько мужчин. Один из подозреваемых помещен под домашний арест.

«Сотрудники Инспектората полиции Рышкан расследуют дело о хулиганстве после того, как в ночь на 29 июня 2026 года 19-летний молодой человек подвергся физическому нападению со стороны двух человек на террасе одного из городских заведений.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Один из подозреваемых был задержан, после чего ему предъявили обвинение.

В ходе расследования полицейские собрали ряд доказательств: были допрошены свидетели, проведены очные ставки, изучены записи с камер видеонаблюдения и назначена судебно-медицинская экспертиза.

1 июля 2026 года суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 30 суток», — сообщили в полиции.

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Источник
unimedia.info logounimedia
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