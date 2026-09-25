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border.gov.md logoborder
25 Сентября 2026, 19:03
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Гражданина Украины подозревают в хранении и выращивании наркотиков

Пограничные полицейские Восточного регионального управления совместно с прокурорами Каушанской прокуратуры расследуют дело в отношении 33-летнего гражданина Украины, подозреваемого в незаконном хранении и выращивании наркотиков.

Гражданина Украины подозревают в хранении и выращивании наркотиков.
Гражданина Украины подозревают в хранении и выращивании наркотиков.

В ходе проведённых мероприятий в автомобиле, которым он пользовался, было обнаружено и изъято около 10 граммов сухого вещества растительного происхождения, передает border.gov.md

В рамках дальнейших процессуальных действий обыск был проведён и по месту жительства подозреваемого. Автомобиль также был изъят в рамках расследования.

Обнаруженное вещество направят на специализированную экспертизу для установления его состава.

Расследование продолжается для установления всех обстоятельств дела по ст. 217 ч. (2) Уголовного кодекса Республики Молдова.

До вынесения окончательного решения суда фигурант дела, согласно закону, пользуется презумпцией невиновности.

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Источник
border.gov.md logoborder
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