Украинка обратилась к согражданам, которые жалуются на загруженность кишинёвского аэропорта

Женщина не рекомендует ждать рейса в здании аэропорта, а предлагает отправиться в зоопарк, погулять по городу или снять номер в отеле.

«Сидят по 5–10 часов в аэропорту. Зачем?» - удивляется автор видео.

По её словам, авторы гневных роликов в соцсетях портят отношения с людьми, которые их принимают.

Ранее в соцсетях появлялись видеоролики, где граждане Украины жаловались на долгое ожидание рейсов и звучащую там народную мелодию, которую приходится слушать.

Напомним, с 14 сентября в аэропорту Кишинева вступили в силу временные ограничения на доступ в терминал: теперь в здание могут входить только пассажиры с посадочными талонами, сотрудники аэропорта и экипажи самолетов.

Особый режим в аэропорту Кишинева продлится до 17 сентября включительно.



