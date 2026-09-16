16 Сентября 2026, 09:31
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Украинка обратилась к согражданам, жалующимся на загруженность кишинёвского аэропорта.
Украинка обратилась к согражданам, которые жалуются на загруженность кишинёвского аэропорта
Женщина не рекомендует ждать рейса в здании аэропорта, а предлагает отправиться в зоопарк, погулять по городу или снять номер в отеле.
«Сидят по 5–10 часов в аэропорту. Зачем?» - удивляется автор видео.
По её словам, авторы гневных роликов в соцсетях портят отношения с людьми, которые их принимают.
Ранее в соцсетях появлялись видеоролики, где граждане Украины жаловались на долгое ожидание рейсов и звучащую там народную мелодию, которую приходится слушать.
Напомним, с 14 сентября в аэропорту Кишинева вступили в силу временные ограничения на доступ в терминал: теперь в здание могут входить только пассажиры с посадочными талонами, сотрудники аэропорта и экипажи самолетов.
Особый режим в аэропорту Кишинева продлится до 17 сентября включительно.