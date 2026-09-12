Молдавские пограничники покидают три пункта пропуска в Украине из-за угроз безопасности.

С сегодняшнего дня сотрудники Пограничной полиции и Таможенной службы на трёх молдавско-украинских пунктах пропуска возвращаются на территорию Молдовы.

Речь идет о пунктах Джурджулешть-Рени, Бричаны-Россошаны и Крива-Мамалыга, где до сих пор контроль осуществлялся совместно с украинскими коллегами. По данным властей, мера носит временный характер и вводится из соображений безопасности, передаёт ipn.md

Как сообщили в Пограничной полиции, новый порядок организации контроля будет действовать в течение 90 дней. В этот период молдавские пограничники и таможенники будут работать на существующей инфраструктуре на территории Республики Молдова. До сих пор они осуществляли контроль на украинской стороне.

«Мера не повлияет на работу пунктов пропуска и трансграничное движение людей и транспортных средств. Контроль будет осуществляться в прежнем режиме, изменение касается лишь места, где сотрудники контрольных органов Республики Молдова временно будут выполнять свои обязанности», — говорится в сообщении Пограничной полиции.

Власти уточняют, что решение принято в связи с ситуацией в сфере безопасности вблизи молдавско-украинской границы и рисками, вызванными воздушными атаками Российской Федерации на инфраструктуру Украины, в том числе в непосредственной близости от границы с Республикой Молдова.

Несколько дней назад пункт пропуска Староказачье на территории Украины подвергся атаке беспилотников. В результате погибли два человека, еще несколько получили ранения. Инфраструктура пункта была повреждена, а работа пункта пропуска Тудора-Староказачье временно приостанавливалась.