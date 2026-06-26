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rupor.md logorupor
26 Июня 2026, 15:16
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Гражданин Молдовы пытался обокрасть дом в Италии, но застрял в кустах ежевики

В итальянском городе Генуя сотрудники полиции задержали 42-летнего гражданина Молдовы, когда он пытался обокрасть дом. Скрыться с места преступления злоумышленнику помешали заросли дикой ежевики.

Гражданин Молдовы пытался обокрасть дом в Италии, но застрял в кустах ежевики.
Гражданин Молдовы пытался обокрасть дом в Италии, но застрял в кустах ежевики.

Инцидент произошел поздно вечером в районе Сан-Мартино. Мужчина пробрался в сад частного дома, однако его присутствие вовремя заметила хозяйка недвижимости и сразу же набрала экстренный номер 112. На вызов оперативно прибыли патрульные полицейские. Завидев правоохранителей, мужчина попытался сбежать через соседний земельный участок, но во время бега в темноте попал в густые колючие кусты и намертво в них застрял, пишет rupor.md

В итоге полицейским пришлось сначала помочь беглецу освободиться из природной ловушки, после чего на него надели наручники. Из-за того, что мужчина получил многочисленные царапины и ссадины по всему телу, стражи порядка вызвали на место медиков. Задержанного доставили в местную больницу Сан-Мартино, где ему оказали необходимую помощь.

По оценкам врачей, на полное восстановление после близкого знакомства с ежевикой у пострадавшего уйдет около недели, однако отвечать за неудавшуюся кражу ему придется по всей строгости итальянского закона.

Источник
rupor.md logorupor
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