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rupor.md logorupor
28 Июля 2026, 16:35
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Граждане Молдовы незаконно переправляли в Румынию мигрантов из Шри-Ланки

Правоохранители в Молдове пресекли деятельность преступной группы, которая переправляла нелегальных мигрантов в Румынию через реку Прут. Об этом сообщает Пограничная полиция под руководством Унгенской прокуратуры.

Граждане Молдовы незаконно переправляли в Румынию мигрантов из Шри-Ланки.
Граждане Молдовы незаконно переправляли в Румынию мигрантов из Шри-Ланки.

По данным следствия, трое граждан Молдовы в возрасте от 24 до 30 лет выполняли четко распределенные роли в организации незаконного пересечения государственной границы. Участники группировки находили мигрантов, доставляли их к приграничной зоне и за деньги координировали тайное преодоление реки Прут, пишет rupor.md

Одна из таких операций была задокументирована в конце мая возле села Загаранча Унгенского района. Сотрудники Западного регионального управления Пограничной полиции при поддержке Управления спецопераций на границе обнаружили там трех граждан Шри-Ланки — женщину и двух мужчин. Они планировали незаконно перейти границу с Румынией, чтобы добраться до стран Евросоюза, и должны были заплатить организаторам по 2 000 евро каждый.

В результате спецоперации всех троих подозреваемых задержали. Им предъявлены обвинения в организации незаконной миграции.

По решению суда двое фигурантов помещены под предварительный арест на 30 дней, а третий находится под домашним арестом. Расследование продолжается для установления всех обстоятельств дела и выявления остальных возможных участников схемы. До вынесения окончательного судебного решения все подозреваемые считаются невиновными в соответствии с законом.

Источник
rupor.md logorupor
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