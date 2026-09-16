Двух человек задержали после обысков в Штефан-Водэ: изъяты наркотики и оружие.

Пограничная полиция Восточного регионального управления совместно с прокурорами Каушанской прокуратуры провела расследование в отношении группы лиц, подозреваемых в незаконном приобретении и хранении наркотических веществ.

На основании оперативной информации, полученной и проверенной пограничниками, в Штефан-Водэ были проведены обыски, передает rupor.md

В ходе следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли 6,4 грамма кристаллического вещества, предположительно являющегося наркотиком типа Alpha-PVP. Кроме того, были обнаружены пневматическое оружие и патроны, хранившиеся незаконно.

Двое фигурантов расследования были задержаны на 72 часа в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства.

Изъятые вещества направят на экспертизу. Расследование продолжается для установления всех обстоятельств произошедшего и степени причастности задержанных к противоправной деятельности.

Задержанные пользуются презумпцией невиновности в соответствии с законом.