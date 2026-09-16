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rupor.md logorupor
16 Сентября 2026, 16:48
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Двух человек задержали после обысков в Штефан-Водэ: изъяты наркотики и оружие

Пограничная полиция Восточного регионального управления совместно с прокурорами Каушанской прокуратуры провела расследование в отношении группы лиц, подозреваемых в незаконном приобретении и хранении наркотических веществ.

Двух человек задержали после обысков в Штефан-Водэ: изъяты наркотики и оружие.
Двух человек задержали после обысков в Штефан-Водэ: изъяты наркотики и оружие.

На основании оперативной информации, полученной и проверенной пограничниками, в Штефан-Водэ были проведены обыски, передает rupor.md

В ходе следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли 6,4 грамма кристаллического вещества, предположительно являющегося наркотиком типа Alpha-PVP. Кроме того, были обнаружены пневматическое оружие и патроны, хранившиеся незаконно.

Двое фигурантов расследования были задержаны на 72 часа в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства.

Изъятые вещества направят на экспертизу. Расследование продолжается для установления всех обстоятельств произошедшего и степени причастности задержанных к противоправной деятельности.

Задержанные пользуются презумпцией невиновности в соответствии с законом.

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Источник
rupor.md logorupor
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