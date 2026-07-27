27 Июля 2026, 14:12
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Двое жителей Кишинева и Флорешт задержаны за угон автомобиля
Двое 20-летних молодых людей из Кишинева и Флорешт были задержаны полицией cтоличного сектора Рышкановка по подозрению в угоне автомобиля.
По данным правоохранителей, ночью подозреваемые проникли в незапертый автомобиль, обнаружили ключи в замке зажигания и уехали на машине. Кроме того, они похитили кошелек владельца с деньгами, сообщает пресс-служба полиции.
Общий ущерб, причиненный потерпевшему, превысил 55 тысяч леев.
Полицейские установили и задержали обоих подозреваемых. Угнанный автомобиль обнаружили и вернули владельцу.
Если вина молодых людей будет доказана, им грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.