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rupor.md logorupor
5 Июня 2026, 11:54
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Два гражданина Молдовы получили по 12 лет тюрьмы за теракты в Украине

В Черновицкой области суд вынес приговор двум гражданам Молдовы, которые в ноябре прошлого года сожгли здание сельской администрации (старостата).

Два гражданина Молдовы получили по 12 лет тюрьмы за теракты в Украине.
Два гражданина Молдовы получили по 12 лет тюрьмы за теракты в Украине.

По информации украинских властей, мужчин завербовала российская разведка через Telegram для проведения диверсий в украинских регионах, сообщает rupor.md

История началась с того, что российские кураторы вышли на будущих исполнителей в мессенджере, пообещав им заработок. Получив подробные видеоинструкции, мужчины приехали в Черновицкую область, поселились в мотеле и купили в магазине горючие материалы. Ночью 18 ноября они разбили окно в здании администрации Стрелецкокутского округа, облили помещения ацетоном и устроили крупный пожар, который полностью уничтожил строение. Весь процесс поджигатели снимали на мобильный телефон, чтобы отправить видеоотчет заказчику по имени «Кирилл» и получить деньги. Сразу после этого они отправились в Ивано-Франковскую область для подготовки следующего нападения на автомобиль, но были задержаны сотрудниками Службы безопасности Украины.

В суде граждане Молдовы пытались смягчить вину и утверждали, будто приехали в Украину на стройку, а поджог согласились устроить только ради компенсации расходов на дорогу. Они заявляли, что не знали назначения здания из-за незнания украинского языка, а один из них и вовсе уверял, будто считал пожар «строительной техникой» для сноса старого дома перед возведением нового. Суд эти оправдания отклонил, так как в телефонах подсудимых нашли переписку с куратором, где тот прямо требовал уничтожить именно «раду» (местную администрацию), а поджигатели отправляли ему фотографии вывесок с гербом и флагом Украины.

Известно, что осужденные ранее не имели судимостей в Молдове, однако один из них с декабря 2025 года числился на родине в розыске, а второй привлекался за мелкое хулиганство.

Источник
rupor.md logorupor
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