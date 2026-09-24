Два дрона нарушили воздушное пространство Молдовы.

Служба воздушных операций сообщила о несанкционированном пролете беспилотного летательного аппарата через воздушное пространство Молдовы. Это произошло на фоне массированных атак России на Украину.

Обновлено, 07.56: Еще один объект пересек воздушное пространство Молдовы в 06:35 со стороны населенного пункта Приднестрянское Винницкой области Украины в направлении Воловицы Сорокского района. В 06:45 он был замечен гражданами по маршруту Гура-Кайнарулуй — Лунга — Багринешты — Гура-Каменчий Флорештского района.

В целях безопасности воздушное пространство Молдовы в северной части страны было закрыто.

По данным Минобороны, БПЛА вошел в воздушное пространство страны в 06:14 со стороны населенного пункта Кельменцы Черновицкой области Украины и пересек государственную границу в направлении Ларги Бричанского района.

В 06:16 воздушный объект покинул воздушное пространство Молдовы и направился в сторону Кельменцы.

Также сегодня в 05:21 патруль Пограничной полиции заметил другой неопознанный объект, который двигался со стороны населенного пункта Великая Косница Винницкой области Украины в направлении Василкэу Сорокского района. Впоследствии он также покинул воздушное пространство Молдовы.