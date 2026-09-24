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24 Сентября 2026, 07:31
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Два дрона нарушили воздушное пространство Молдовы

Служба воздушных операций сообщила о несанкционированном пролете беспилотного летательного аппарата через воздушное пространство Молдовы. Это произошло на фоне массированных атак России на Украину.

Два дрона нарушили воздушное пространство Молдовы.
Два дрона нарушили воздушное пространство Молдовы.

Обновлено, 07.56: Еще один объект пересек воздушное пространство Молдовы в 06:35 со стороны населенного пункта Приднестрянское Винницкой области Украины в направлении Воловицы Сорокского района. В 06:45 он был замечен гражданами по маршруту Гура-Кайнарулуй — Лунга — Багринешты — Гура-Каменчий Флорештского района.

В целях безопасности воздушное пространство Молдовы в северной части страны было закрыто.

По данным Минобороны, БПЛА вошел в воздушное пространство страны в 06:14 со стороны населенного пункта Кельменцы Черновицкой области Украины и пересек государственную границу в направлении Ларги Бричанского района.

В 06:16 воздушный объект покинул воздушное пространство Молдовы и направился в сторону Кельменцы.

Также сегодня в 05:21 патруль Пограничной полиции заметил другой неопознанный объект, который двигался со стороны населенного пункта Великая Косница Винницкой области Украины в направлении Василкэу Сорокского района. Впоследствии он также покинул воздушное пространство Молдовы.

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