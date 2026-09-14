theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
14 Сентября 2026, 11:49
15 220
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Дрон пересек границу Молдовы у Паланки и через минуту вернулся в Украину

Беспилотник на короткое время пересек воздушное пространство Республики Молдова в районе Паланки на фоне массированных атак России по Украине, в том числе Одесской области.

Дрон нарушил воздушное пространство Молдовы в районе Паланки.
Дрон нарушил воздушное пространство Молдовы в районе Паланки.

Обновлено, 12:15: Еще один дрон нарушил воздушное пространство Молдовы. Он находился над страной около десяти минут, пролетев возле Чобручей в направлении Первомайска. В 11:19 беспилотник покинул территорию страны возле украинского Кучургана.

По данным Службы воздушных операций, первый беспилотник вошел в воздушное пространство Молдовы в 10:33 со стороны украинского населенного пункта Маяки и пересек государственную границу вблизи Паланки. Летательный аппарат продвинулся примерно на 500 метров вглубь территории страны, сообщает Министерство обороны.

В 10:34 беспилотник вернулся в воздушное пространство Украины в том же направлении.

Факт несанкционированного пересечения воздушного пространства подтвердили представители Пограничной полиции Молдовы и Государственной пограничной службы Украины.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте