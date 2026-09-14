Дрон пересек границу Молдовы у Паланки и через минуту вернулся в Украину

Беспилотник на короткое время пересек воздушное пространство Республики Молдова в районе Паланки на фоне массированных атак России по Украине, в том числе Одесской области.

Обновлено, 12:15: Еще один дрон нарушил воздушное пространство Молдовы. Он находился над страной около десяти минут, пролетев возле Чобручей в направлении Первомайска. В 11:19 беспилотник покинул территорию страны возле украинского Кучургана.

По данным Службы воздушных операций, первый беспилотник вошел в воздушное пространство Молдовы в 10:33 со стороны украинского населенного пункта Маяки и пересек государственную границу вблизи Паланки. Летательный аппарат продвинулся примерно на 500 метров вглубь территории страны, сообщает Министерство обороны.

В 10:34 беспилотник вернулся в воздушное пространство Украины в том же направлении.

Факт несанкционированного пересечения воздушного пространства подтвердили представители Пограничной полиции Молдовы и Государственной пограничной службы Украины.