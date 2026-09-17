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17 Сентября 2026, 09:48
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Неопознанный дрон на две минуты залетел в воздушное пространство Молдовы

На фоне массированных атак России по территории Украины, в том числе Одесской области, неопознанный беспилотник утром 17 сентября на короткое время пересек воздушное пространство Республики Молдова.

Неопознанный дрон на две минуты залетел в воздушное пространство Молдовы.
Неопознанный дрон на две минуты залетел в воздушное пространство Молдовы.

По данным Министерства обороны, в 08:56 беспилотник несанкционированно пересек государственную границу со стороны населенного пункта Беляевка, Украина, в направлении Тудоры, Республика Молдова.

В 08:58 аппарат покинул воздушное пространство Молдовы, направившись от Паланки в сторону озера Давыдово в Украине.

Служба воздушных операций продолжает мониторинг воздушного пространства в координации с национальными властями и партнерами для обеспечения безопасности населения.

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