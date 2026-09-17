Неопознанный дрон на две минуты залетел в воздушное пространство Молдовы

На фоне массированных атак России по территории Украины, в том числе Одесской области, неопознанный беспилотник утром 17 сентября на короткое время пересек воздушное пространство Республики Молдова.

Неопознанный дрон на две минуты залетел в воздушное пространство Молдовы.