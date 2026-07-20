BMW перевернулся на трассе в Дондюшанском районе: две девушки попали в больницу.

По предварительной информации, в ДТП попал автомобиль BMW X5, за рулем которого находился 24-летний житель Окницкого района. В машине также находились две пассажирки — 15-летняя и 19-летняя девушки, уроженки Окницкого района и Кишинева, пишет pulsmedia.md

Предположительно, водитель превысил скорость и не учел, что на данном участке дороги ведутся ремонтные работы. В результате он не справился с управлением, и автомобиль перевернулся прямо на участке проведения дорожных работ.

В результате аварии обе пассажирки, которые, по данным источника, находились в состоянии алкогольного опьянения, получили множественные травмы и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Сообщается, что водитель имеет водительское удостоверение и в момент ДТП был трезв.

Правоохранительные органы начали расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.