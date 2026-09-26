WSJ: Посол США в Греции заявила о причастности Вашингтона к отставке Боложана.

Об этом сообщает Wall Street Journal. Разговор, как утверждается, состоялся в Афинах во время ужина, в котором участвовали греческие и американские чиновники. Гилфойл вступила в спор с представителем правительства по вопросам энергетики Ставросом Папаставру в присутствии других гостей, пишет Mold-Street.

Говоря о скором падении румынского правительства, Гилфойл заявила: «Мы можем сделать это с любой страной, с какой захотим. Мы можем сделать это и здесь».

«Разговор стал напряженным. Папаставру возразил, что Соединенные Штаты не могут сменить правительство Греции, избранное народом... Адвокат Гилфойл оспорил это описание обмена репликами», — пишет Wall Street Journal.

Посол США в Греции Кимберли Гилфойл является главным представителем американской стороны в продвижении проекта «Вертикальный газовый коридор» в регионе, в том числе в Румынии. Кимберли Гилфойл ранее была помолвлена с Дональдом Трампом-младшим.

Издание G4Media напоминает, что премьер-министр Румынии Илие Боложан не пошел навстречу просьбам американо-греческого консорциума, который управляет «Вертикальным газовым коридором», о закупке американского газа по цене выше рыночной.

Этой весной Гилфойл посетила Болгарию и Румынию, где продвигала продажи сжиженного природного газа из США европейским партнерам.

Пока румынские официальные лица не прокомментировали эту информацию. На вопрос по поводу публикации назначенный премьер-министр Сигфрид Мурешан заявил, что ничего об этом не знает.

«Вертикальный газовый коридор» — это стратегический маршрут энергетической инфраструктуры, призванный диверсифицировать поставки природного газа и транспортировать газ с юга — из Греции, терминалов СПГ и Каспийского моря — через Болгарию, Румынию и Республику Молдова, вплоть до подземных хранилищ в Украине.

Проект был запущен в 2016 году и получил, в том числе, политическую поддержку США. Он объединяет Трансбалканский газопровод и направлен на снижение зависимости от российского газа.

Республика Молдова присоединилась к проекту в 2024 году, а в марте 2025 года протестировала маршрут, импортировав первую партию СПГ из США.