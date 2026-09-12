Во временном правительстве Румынии опровергают слухи о его возможной отставке.

В либеральном "Союзе спасения Румынии", представители которого входят в состав временного правительства во главе с Илие Боложаном, опровергают слухи о его возможной отставке; об этом заявила также пресс-секретарь правительства.

Об этом сообщает Digi24, пишет eurointegration.com.ua

В "Союзе спасения Румынии" (USR) опровергают слухи в СМИ о якобы возможной отставке временного правительства по собственной инициативе, чтобы подтолкнуть президента к назначению нового премьер-министра.

В партии заявили, что слухи не соответствуют действительности и все их министры и второстепенные государственные чиновники продолжают работу в обычном режиме. Также подчеркнули, что, несмотря на сложную ситуацию, Румыния не должна остаться без правительства, которое выполняет необходимую работу, пока не будет найдено стабильное решение.

Реакция последовала после сообщений СМИ со ссылкой на источники о том, что временный премьер Илие Боложан, являющийся представителем Национально-либеральной партии, якобы собирается подать в отставку, чтобы подтолкнуть президента Никушора Дана к назначению нового премьера; вслед за ним должны были бы подать в отставку министры от Национально-либеральной партии и USR. Такой сценарий якобы обсуждался в узком кругу партийных деятелей.

Пресс-секретарь правительства Иоана Доджоя заверила, что слухи об отставке Боложана не соответствуют действительности.

"Это полный фейк. Об этом не было речи", – прокомментировала пресс-секретарь.

К отставке временного премьера регулярно призывали социал-демократы, которые надеются получить пост премьера; в то же время Боложан подчеркивал, что его отставка никоим образом не приблизит выход из политического кризиса. Впрочем, он также публично подчеркнул, что кризис "слишком затянулся" и стране наконец-то нужно полноценное правительство.

Напомним, Боложан и остальные министры продолжают работу в статусе исполняющих обязанности с конца весны 2026 года, когда социал-демократы решили выйти из коалиции, а затем поддержали вотум недоверия правительству.

Первый предложенный президентом Никушором Даном "внепарламентский" кандидат на пост премьера Эуджен Томак отказался от своего мандата из-за недостаточной поддержки. После этого Дан выдвинул на пост премьера члена Национально-либеральной партии (PNL) Адриана Вештя, но ему также не удалось получить необходимую поддержку.

Дальнейшие консультации с партиями приостановились из-за летнего перерыва.

Большинство румын хотят, чтобы политсилы как можно скорее договорились о формировании полноценного правительства.