В Кишиневе находится миллиардер Макаров, глава газовой компании Itera

Премьер Василе Тофан подтвердил, что в Молдове сейчас находится Игорь Макаров — глава газовой компании Itera, который имеет гражданство Молдовы.

По словам главы правительства, появление Макарова в Молдове не случайно, сообщает bani.md

«Это человек с интересной историей, он наш гражданин, у него есть гражданство Молдовы и, действительно, это человек, который привез туркменский газ в Европу, в том числе в Молдову», — заявил Тофан.

Премьер-министр также сообщил, что Макаров готов поддержать гуманитарные проекты в нашей стране.

«Я попросил его определить гуманитарные проекты, которые он мог бы здесь профинансировать, оплатить некоторые счета больниц, домов ребенка — там, где необходимость наиболее высока. Господин Макаров пообещал это сделать», — сказал Тофан.

Игорь Макаров - предприниматель и меценат туркменского происхождения. В 2023 году вошёл в рейтинг журнала Forbes с состоянием $2,2 млрд.

Макаров отказался от российского гражданства в 2023 году, подав заявление о выходе из гражданства весной 2022 года.