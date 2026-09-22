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bani.md logobani
22 Сентября 2026, 19:51
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В Кишиневе находится миллиардер Макаров, глава газовой компании Itera

Премьер Василе Тофан подтвердил, что в Молдове сейчас находится Игорь Макаров — глава газовой компании Itera, который имеет гражданство Молдовы.

Тофан подтвердил, что в Кишиневе находится миллиардер Игорь Макаров: Он тут не случайно.
Тофан подтвердил, что в Кишиневе находится миллиардер Игорь Макаров: Он тут не случайно.

По словам главы правительства, появление Макарова в Молдове не случайно, сообщает bani.md

«Это человек с интересной историей, он наш гражданин, у него есть гражданство Молдовы и, действительно, это человек, который привез туркменский газ в Европу, в том числе в Молдову», — заявил Тофан.

Премьер-министр также сообщил, что Макаров готов поддержать гуманитарные проекты в нашей стране.

«Я попросил его определить гуманитарные проекты, которые он мог бы здесь профинансировать, оплатить некоторые счета больниц, домов ребенка — там, где необходимость наиболее высока. Господин Макаров пообещал это сделать», — сказал Тофан.

Игорь Макаров - предприниматель и меценат туркменского происхождения. В 2023 году вошёл в рейтинг журнала Forbes с состоянием $2,2 млрд.

Макаров отказался от российского гражданства в 2023 году, подав заявление о выходе из гражданства весной 2022 года.

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Источник
bani.md logobani
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