"Гражданский конгресс": ЦИК должен возглавлять представитель оппозиции.

В четверг на брифинге в парламенте основатель ГК, депутат Марк Ткачук заявил, представляя законодательную инициативу, что «число членов ЦИК предлагается увеличить до девяти», передает infotag.md

Проект разработан при участии партии «Гражданский конгресс» и предусматривает коренную перестройку работы ЦИК, а также ключевых механизмов организации и проведения выборов.

По словам оппозиционного парламентария, действующее избирательное законодательство за последние годы подвергалось многочисленным изменениям (Кодекс менялся 12 раз за три последних года), что, по мнению Ткачука, привело к снижению баланса политической конкуренции и ослаблению гарантий равных условий для всех участников избирательного процесса.

В понимании депутата «нынешний состав ЦИК превратился в политический спецназ правящей партии».

Он отметил, что подобные практики негативно влияют на политический плюрализм и доверие к институтам выборов. Среди обозначенных проблем — принятие административных решений об исключении кандидатов на выборах без судебного решения, закрытие телеканалов и десятков СМИ без соответствующего вердикта, ограничение деятельности независимых наблюдателей (в 2024 г. – таковых не было допущено более 750 от разных партий) и неравные условия участия граждан в выборах в зависимости от региона.

«К этому же относится резкое сокращение числа участков для голосования жителей Приднестровья и России. И если ты живешь «по неправильному адресу» - лишаешься доступа к голосованию», - пояснил он.

Партия делает акцент на принципе судебного контроля: «любые ограничения избирательных прав - включая исключение кандидатов из избирательной гонки или блокировку информационных ресурсов - должны осуществляться исключительно на основании окончательных решений судов с предоставлением неопровержимых доказательств».

Кроме институциональной реформы ЦИК, инициатива затрагивает и организацию голосования.

«В частности, предлагается отказаться от практики проведения выборов в течение двух дней, а также внедрить обязательную online-трансляцию из всех избирательных участков для повышения прозрачности и общественного контроля. Также проект предусматривает упрощение участия волонтёров в избирательных кампаниях и усиление гарантий защиты политических партий от внешнего административного давления при финансировании и организации деятельности», - сообщил Ткачук.

Политик призвал партии, гражданское общество и независимых экспертов включиться в обсуждение инициативы и представить предложения в рамках общественных консультаций.

«Мы должны вернуться к состоянию демократической нормальности, чтобы гарантировать Молдове ее европейское будущее», - заключил он.