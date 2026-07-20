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omniapres.md logoomniapres
20 Июля 2026, 14:08
18 658
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Василе Тофан представил программу деятельности своего правительства

Василе Тофан представил программу деятельности будущего правительства под названием «Европейская экономика, эффективное государство». С этим документом его команда во вторник, 21 июля, обратится к парламенту за вотумом доверия.

Василе Тофан представил программу деятельности своего правительства.
Василе Тофан представил программу деятельности своего правительства.

По словам Тофана, программа станет главным обязательством, по которому будет оцениваться работа нового кабинета министров. пишет omniapres.md

«Завтра я вместе с командой министров приду в парламент, чтобы попросить вотум доверия. Мы начинаем с четкой цели — вернуть энергию, инициативу и оптимизм в развитие страны», — заявил Тофан.

По его словам, правительство намерено перезапустить экономику, поддержать предпринимателей, создать более высокооплачиваемые рабочие места и построить «более компактное и эффективное государство».

Правительственная программа состоит из 147 страниц и включает четыре крупных раздела: видение правительства, структурные проблемы Республики Молдова, пять приоритетов правительства и отраслевые политики, содержащие меры для всех министерств и сфер деятельности.

В документе правительство берет на себя пять стратегических обязательств: перезапуск экономики, ускорение вступления в Европейский союз, построение эффективного и цифрового государства, укрепление безопасности и правосудия, а также повышение качества жизни.

В экономическом блоке правительство обещает сократить бюрократию и количество разрешительных документов, внедрить систему проверок, облегчить бизнесу доступ к финансированию и развивать Фонд фондов. Также планируется вывести на рынок капитала не менее десяти молдавских компаний, развивать Moldova HiTech Park, стимулировать инвестиции в технологии и искусственный интеллект, увеличить экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, провести налоговую реформу, ориентированную на инвестиции, и сократить теневую экономику.

В части европейской интеграции документ предусматривает завершение переговоров и подготовку к подписанию Договора о вступлении в ЕС до конца 2028 года, чтобы Молдова была готова к вступлению в Евросоюз к 2030 году. Для этого правительство намерено открыть все шесть переговорных кластеров уже в 2026 году, ускорить освоение европейских фондов и оценивать работу каждого министерства по прогрессу в процессе евроинтеграции.

Программа также предусматривает масштабную реформу государственного управления. Среди заявленных мер — функциональный аудит всех центральных госучреждений, объединение или ликвидация структур с дублирующими полномочиями, полная цифровизация государственных услуг, административно-территориальная реформа, реорганизация районного уровня власти и более эффективное управление государственными предприятиями, включая их реструктуризацию, листинг на бирже или приватизацию, если это будет отвечать общественным интересам.

В сфере безопасности правительство обещает инвестиции в систему противовоздушной обороны, борьбу с организованной преступностью, укрепление кибербезопасности и защиту избирательных процессов от внешнего вмешательства. Кроме того, документ предусматривает завершение строительства линии электропередачи Вулканешты–Кишинев, развитие энергетических соединений с Румынией и модернизацию национальной системы гражданской защиты.

В социальной сфере исполнительная власть обещает прогнозируемое повышение минимальной заработной платы, создание не менее 3 000 новых мест в яслях, цифровизацию системы социальной защиты, развитие услуг для людей с инвалидностью и пожилых граждан, а также меры по снижению насилия в отношении женщин и борьбе с фемицидом.

«Наша программа называется „Европейская экономика, эффективное государство“. Это обязательство, по которому мы будем работать и по которому просим нас оценивать», — заявил Василе Тофан.

Источник
omniapres.md logoomniapres
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