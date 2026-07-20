Василе Тофан представил программу деятельности своего правительства.

Василе Тофан представил программу деятельности будущего правительства под названием «Европейская экономика, эффективное государство». С этим документом его команда во вторник, 21 июля, обратится к парламенту за вотумом доверия.

По словам Тофана, программа станет главным обязательством, по которому будет оцениваться работа нового кабинета министров. пишет omniapres.md

«Завтра я вместе с командой министров приду в парламент, чтобы попросить вотум доверия. Мы начинаем с четкой цели — вернуть энергию, инициативу и оптимизм в развитие страны», — заявил Тофан.

По его словам, правительство намерено перезапустить экономику, поддержать предпринимателей, создать более высокооплачиваемые рабочие места и построить «более компактное и эффективное государство».

Правительственная программа состоит из 147 страниц и включает четыре крупных раздела: видение правительства, структурные проблемы Республики Молдова, пять приоритетов правительства и отраслевые политики, содержащие меры для всех министерств и сфер деятельности.

В документе правительство берет на себя пять стратегических обязательств: перезапуск экономики, ускорение вступления в Европейский союз, построение эффективного и цифрового государства, укрепление безопасности и правосудия, а также повышение качества жизни.

В экономическом блоке правительство обещает сократить бюрократию и количество разрешительных документов, внедрить систему проверок, облегчить бизнесу доступ к финансированию и развивать Фонд фондов. Также планируется вывести на рынок капитала не менее десяти молдавских компаний, развивать Moldova HiTech Park, стимулировать инвестиции в технологии и искусственный интеллект, увеличить экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, провести налоговую реформу, ориентированную на инвестиции, и сократить теневую экономику.

В части европейской интеграции документ предусматривает завершение переговоров и подготовку к подписанию Договора о вступлении в ЕС до конца 2028 года, чтобы Молдова была готова к вступлению в Евросоюз к 2030 году. Для этого правительство намерено открыть все шесть переговорных кластеров уже в 2026 году, ускорить освоение европейских фондов и оценивать работу каждого министерства по прогрессу в процессе евроинтеграции.

Программа также предусматривает масштабную реформу государственного управления. Среди заявленных мер — функциональный аудит всех центральных госучреждений, объединение или ликвидация структур с дублирующими полномочиями, полная цифровизация государственных услуг, административно-территориальная реформа, реорганизация районного уровня власти и более эффективное управление государственными предприятиями, включая их реструктуризацию, листинг на бирже или приватизацию, если это будет отвечать общественным интересам.

В сфере безопасности правительство обещает инвестиции в систему противовоздушной обороны, борьбу с организованной преступностью, укрепление кибербезопасности и защиту избирательных процессов от внешнего вмешательства. Кроме того, документ предусматривает завершение строительства линии электропередачи Вулканешты–Кишинев, развитие энергетических соединений с Румынией и модернизацию национальной системы гражданской защиты.

В социальной сфере исполнительная власть обещает прогнозируемое повышение минимальной заработной платы, создание не менее 3 000 новых мест в яслях, цифровизацию системы социальной защиты, развитие услуг для людей с инвалидностью и пожилых граждан, а также меры по снижению насилия в отношении женщин и борьбе с фемицидом.

«Наша программа называется „Европейская экономика, эффективное государство“. Это обязательство, по которому мы будем работать и по которому просим нас оценивать», — заявил Василе Тофан.