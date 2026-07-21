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realitatea.md logorealitatea
21 Июля 2026, 17:55
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Вартанян: Правительство Тофана не продержится дольше восьми месяцев

Правительство во главе с Василе Тофаном не продержится дольше шести–восьми месяцев. Такое мнение высказал депутат от блока «Альтернатива» Гайк Вартанян.

Вартанян: Правительство Тофана не продержится дольше восьми месяцев.
Вартанян: Правительство Тофана не продержится дольше восьми месяцев.

По его словам, между премьер-министром и партией PAS, а также между различными группами внутри самой партии, неизбежно возникнут конфликты, пишет realitatea.md

«Конечно, я прочитал эту программу. К сожалению, времени было недостаточно, чтобы внимательно изучить ее… но эти страницы я прочитал. Это программа, написанная человеком, который умеет писать такие документы, но, к сожалению, этот человек не будет тем, кто станет контролировать правительство», — заявил Гайк Вартанян.

По мнению депутата, напряженность станет более заметной уже осенью.

«Мы понимаем, что конфликты между Тофаном и партией PAS, а также между различными группировками внутри PAS станут гораздо более выраженными начиная с сентября–октября. Думаю, это правительство не просуществует больше шести–восьми месяцев», — добавил парламентарий.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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