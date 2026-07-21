В правительстве Тофана через полгода могут произойти кадровые перестановки.

Министры в правительстве Тофана пройдут оценку эффективности после первых 3–6 месяцев работы. В зависимости от результатов премьер оставляет за собой право изменить состав кабмина. Об этом заявил депутат PAS Андриан Бэлуцел.

По словам парламентария, с самого начала Василий Тофан поставил перед собой задачу совместить преемственность уже реализуемых проектов с «притоком новой энергии» в правительство, а оценка министров будет основываться исключительно на результатах их работы, передает moldova1.md

«Господин Тофан с первого дня после назначения заявил, что необходимо совместить два элемента. Первый — это высокий темп, с которым мы движемся, в том числе в процессе европейской интеграции, реализации текущих реформ и инфраструктурных проектов. Второй — необходимость привлечения новых людей и новой энергии. Господин Тофан четко сказал, что оставляет за собой 3–6 месяцев на оценку работы министров и сохраняет право при необходимости внести изменения в состав правительства», — заявил Бэлуцел.

Депутат PAS считает, что такой подход свидетельствует о том, что Василий Тофан будет «активным» премьер-министром, который станет требовать конкретных результатов от членов своего кабинета.

При этом парламентарий подчеркнул, что возможные кадровые изменения не должны помешать уже начатым реформам и ключевым процессам, в том числе связанным с европейской интеграцией Молдовы.

«В то же время он понимает, что процесс изменений не должен прерывать важные процессы, которые уже идут. Мы видим стремление продолжить начатые проекты, и необходимо признать, что в сфере европейских реформ уже достигнуты довольно значительные успехи», — отметил депутат.

По его словам, одной из главных задач нового правительства станет поиск баланса между проведением реформ и защитой граждан от возможных негативных последствий этих изменений. Бэлуцел также напомнил, что Василий Тофан пришел из бизнеса и теперь должен доказать, что способен привлекать инвестиции и сокращать бюрократические барьеры для компаний.