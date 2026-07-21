Правительство Тофана сохранит компенсации за энергоресурсы, но не для всех.

Правительство Василия Тофана планирует сохранить компенсации за отопление. Однако господдержка будет предоставляться более целенаправленно — только наиболее уязвимым домохозяйствам и с учетом их реального материального положения.

Эта мера предусмотрена в программе деятельности будущего кабинета министров «Европейская экономика, эффективное государство», пишет rupor.md

Документ предусматривает сохранение механизмов социальной защиты населения в кризисные периоды, включая компенсации на энергоресурсы для социально уязвимых семей. При этом помощь будет предоставляться на основе единой оценки уровня доходов и экономического положения домохозяйств.

Кроме того, новое правительство намерено реформировать программу «Социальная помощь», пересмотрев критерии оценки нуждаемости. Планируется обновить правила учета статуса безработных, лиц, осуществляющих уход за родственниками, владельцев сельскохозяйственных земель и имущества, чтобы помощь максимально соответствовала реальному финансовому положению семей.

В программе также говорится об усилении социальной поддержки семей с детьми, пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями, а также о мерах по снижению уровня бедности.

Для трудоспособных получателей социальных выплат планируется увязать предоставление пособий с программами занятости и услугами, способствующими трудоустройству и выходу из состояния бедности.

Еще одним направлением станет дальнейшее развитие государственной информационной системы eSocial, которая объединит сервисы социальной помощи, поддержки людей с инвалидностью, защиты детей, помощи жертвам насилия, беженцам, а также системы занятости населения и инспекции труда.

Во вторник, 21 июля, правительство, сформированное Василием Тофаном, должно обратиться к парламенту за вотумом доверия.