theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
21 Июля 2026, 08:02
42
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Правительство Тофана сохранит компенсации за энергоресурсы, но не для всех

Правительство Василия Тофана планирует сохранить компенсации за отопление. Однако господдержка будет предоставляться более целенаправленно — только наиболее уязвимым домохозяйствам и с учетом их реального материального положения.

Правительство Тофана сохранит компенсации за энергоресурсы, но не для всех.
Правительство Тофана сохранит компенсации за энергоресурсы, но не для всех.

Эта мера предусмотрена в программе деятельности будущего кабинета министров «Европейская экономика, эффективное государство», пишет rupor.md

Документ предусматривает сохранение механизмов социальной защиты населения в кризисные периоды, включая компенсации на энергоресурсы для социально уязвимых семей. При этом помощь будет предоставляться на основе единой оценки уровня доходов и экономического положения домохозяйств.

Кроме того, новое правительство намерено реформировать программу «Социальная помощь», пересмотрев критерии оценки нуждаемости. Планируется обновить правила учета статуса безработных, лиц, осуществляющих уход за родственниками, владельцев сельскохозяйственных земель и имущества, чтобы помощь максимально соответствовала реальному финансовому положению семей.

В программе также говорится об усилении социальной поддержки семей с детьми, пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями, а также о мерах по снижению уровня бедности.

Для трудоспособных получателей социальных выплат планируется увязать предоставление пособий с программами занятости и услугами, способствующими трудоустройству и выходу из состояния бедности.

Еще одним направлением станет дальнейшее развитие государственной информационной системы eSocial, которая объединит сервисы социальной помощи, поддержки людей с инвалидностью, защиты детей, помощи жертвам насилия, беженцам, а также системы занятости населения и инспекции труда.

Во вторник, 21 июля, правительство, сформированное Василием Тофаном, должно обратиться к парламенту за вотумом доверия.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте