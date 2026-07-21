Додон: ПСРМ не поддержит правительство Тофана - оно ничего не изменит.

Партия социалистов не поддержит утверждение правительства во главе с назначенным премьер-министром Василе Тофаном. Об этом заявил лидер ПСРМ Игорь Додон.

«Очевидно, что мы будем голосовать против этого правительства и его программы. У меня были ожидания — не от PAS… Я думал, что господин кандидат сможет проявить себя… Практически остались те же члены правительства. Нельзя просто менять местами должности, оставляя тех же людей. Ничего не изменится», — заявил Игорь Додон, цитирует realitatea.md

Лидер социалистов также раскритиковал партию «Действие и солидарность», заявив, что «PAS идет ко дну, находится в трясине. Партия PAS уходит в историю — вопрос только когда и как».

В свою очередь вице-спикер парламента и депутат ПСРМ Влад Батрынча заявил, что ожидал от назначенного премьер-министра реструктуризации правительства.

«У меня была скромная надежда, что он сократит количество министерств и проведет определенную оптимизацию, учитывая, что у нас стало меньше граждан, а бюджет находится под давлением. В этой ситуации ему не хватило смелости сократить административные структуры, количество чиновников и министров», — сказал Батрынча.

Напомним, кандидат на должность премьер-министра Василе Тофан сегодня отправился в парламент, чтобы представить программу деятельности правительства и состав кабинета министров, а также запросить вотум доверия депутатов.

Для утверждения нового правительства необходимо большинство голосов от числа избранных депутатов. Если парламент выразит доверие кабинету, президент Майя Санду подпишет указ о назначении правительства.

Василе Тофан был назначен кандидатом на должность премьер-министра 11 июля после отставки Александру Мунтяну.