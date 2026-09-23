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unimedia.info logounimedia
23 Сентября 2026, 08:26
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Усатый потребовал предусмотреть ограничение цен на воду в случае кризиса

Председатель «Нашей партии» Ренато Усатый потребовал от премьер-министра Василе Тофана предусмотреть механизмы, которые не допустят резкого роста цен на питьевую воду в случае гидрологического кризиса.

Усатый потребовал предусмотреть ограничение цен на воду в случае кризиса.
Усатый потребовал предусмотреть ограничение цен на воду в случае кризиса.

Вопрос обсуждался в парламенте на фоне запроса правительства о введении чрезвычайного положения в энергетической и гидрологической сферах, пишет unimedia.info

Усатый привёл в пример ситуацию в муниципии Бельцы, где во время аналогичного кризиса, когда город остался без питьевой воды, цены на бутилированную воду быстро выросли.

«Предусмотрели ли вы или предусматриваете ли вы ограничение цен на наиболее необходимые товары? Например, когда у нас был подобный кризис в муниципии Бельцы, когда второй город страны остался без питьевой воды, вечером мы отправляли водителя покупать питьевую воду. Я говорю о воде, произведённой у нас, в Молдове. И к утру питьевая вода дорожала на 20–25%. И сегодня я считаю, что это должно быть предусмотрено и должно быть найдено решение, чтобы, не дай Бог, если проблема с водой на этот раз возникнет в муниципии Кишинёв, это не повторилось», — заявил Усатый.

Он призвал власти предусмотреть механизм на случай, если люди останутся без питьевой воды, а продавцы или производители начнут резко повышать цены.

В ответ премьер-министр Василе Тофан пояснил, что регулирование цен применяется в олигополистических или монополистических секторах. В конкурентных сферах, по его мнению, такой инструмент может иметь негативные последствия.

Напомним, что накануне парламент проголосовал за введение ЧП в энергетическом и гидрологическом секторах. Оно будет действовать в течение 60 дней, начиная с 26 сентября.

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Источник
unimedia.info logounimedia
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