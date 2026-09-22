Усатый: Правительство должно было действовать до начала топливного кризиса.

Правительство должно было принять меры за несколько месяцев до этого, чтобы предотвратить нынешний кризис с топливом и газом, считает председатель фракции "Наша партия" Ренато Усатый.

Об этом он заявил перед пленарным заседанием парламента на фоне обращения правительства с просьбой ввести чрезвычайное положение в энергетическом секторе, передает rupor.md

Ренато Усатый отметил, что власти могли использовать государственные резервы или заёмные средства для закупки дизельного топлива в тот момент, когда цены были ниже.

«В первый же день, когда впервые был заблокирован Ормузский пролив, я сказал: давайте, пожалуйста, используем государственные резервы, все возможности, все финансовые ресурсы, чтобы закупить дизельное топливо в тот момент по цене, если говорить в молдавских леях, по 20, 22, максимум 24 лея за литр. И чтобы по этой цене оно дошло до конечного потребителя», — заявил Усатый.

Депутат подчеркнул, что и сейчас власти должны принимать решения до того, как проблемы станут более серьёзными.

«Сегодня, когда мы вводим чрезвычайное положение не для того, чтобы предотвратить кризис, а потому, что кризис уже в разгаре, им чрезвычайное положение сегодня нужно лишь для того, чтобы можно было закупать оборудование, газ, дизельное топливо без проведения тендеров, то есть по более короткой процедуре», — сказал Усатый.

Он также привёл в пример энергетическое оборудование, которое может понадобиться в случае инцидентов на инфраструктурных объектах в регионе. Он предложил заранее приобрести резервный трансформатор, даже если сразу использовать его не придётся.

«Не играйте с огнём, как говорится, купите сейчас этот трансформатор, чтобы он был у нас в резерве. (…) Но закажите его сегодня, потому что 200–300 тысяч евро — это не та сумма, из-за которой вся страна должна остаться без электричества. Это не такие большие деньги даже для такого бедного государства, как Республика Молдова», — заявил Ренато Усатый.

Кроме того, он призвал при поиске решений для преодоления энергетического кризиса консультироваться также с оппозиционными партиями и представителями отраслей, пострадавших от роста цен.

Депутат также заявил, что власти должны действовать превентивно, а не только после возникновения кризиса, чтобы снизить его влияние на население и бизнес.