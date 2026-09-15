Кристина - Om uspeșnîi обратилась к Усатому за помощью: Я жертва цифровой травли

Звезда мема публично обратилась к лидеру «Нашей партии» Ренато Усатому с просьбой помочь ей из-за массовой травли в Интернете после публикации видео «СтопХам».

"Господин Ренато Усатый, вы сказали женщинам, подвергающимся насилию, обращаться к вам за помощью. Я обращаюсь публично. У меня нет Рэмбо дома, у меня другая проблема.

После того, как меня на камеру снял и опубликовал "СтопХам", я стала жертвой цифровой травли - тысячи оскорблений, сексуализированных комментариев, фейков, фейковых страниц и материалов из разряда 18+ с моим лицом. Изо дня в день. Это уже не просто шутка и не просто активность. Когда целая толпа нападает, сексуализирует и унижает систематически женщину - это психологическое насилие. Несколько женщин мне написали, что у них подобная ситуация. Хотела бы помочь и им.

Господин Усатый, вы сказали, что вы защищаете женщин. Я женщина, которая просит у вас помощи. Я не говорю, как вам поступать. Вы депутат, у вас есть голос, есть рычаги влияния. Разберитесь с феноменом "СтопХам" и с тем, что происходит из-за подобных публикаций. Вы сказали "пишите". Я вам написала. Теперь жду вашей помощи. Если обещание было серьезным, теперь у вас есть конкретный случай", - заявила Кристина, известная по мемам "Om uspeșnîi".

Ранее лидер "Нашей партии" Ренато Усатый призвал женщин, столкнувшихся с домашним насилием, обращаться к нему напрямую, если они считают, что государственные органы и полиция реагируют недостаточно быстро.

Его заявление прозвучало на фоне трагедии в Магдачештах и отказа парламентского большинства PAS поддержать инициативу об учреждении Дня памяти жертв домашнего насилия.