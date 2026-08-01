Царев: Путин открыл дорогу приднестровцам к российскому гражданству, а МИД РФ закрыл.

Правительство России резко подняло консульский сбор за рассмотрение заявлений - с 84,5 до 780 долларов, - написал сбежавший из Украины в Россию политик Олег Царев.

"Мне пишут русские из Приднестровья. Делятся наболевшим. 15 мая 2026 года Путин подписал указ №330, упростивший приём в гражданство РФ для жителей Приднестровья - тех, кто родился уже после распада СССР или ранее принял гражданство Молдовы. Около 50 000 человек встали в электронную очередь, увидев в указе реальный шанс получить российский паспорт. Но 22 июля 2026 года правительство РФ резко подняло консульский сбор за рассмотрение заявления - с 84,5 до 780 долларов, то есть почти в 10 раз. Причём платить придётся за каждого члена семьи отдельно, включая детей, указанных в заявлении", - написал в соцсети бывший депутат Украины Олег Царев.

"Получается, что новый указ открыл дверь, а новый тариф её почти захлопнул - многие семьи просто не потянут такие расходы. Для понимания, средняя зарплата в Приднестровье примерно $270–276 в месяц. Очень жаль людей. Получается что Путин открыл людям дорогу из Приднестровья к российскому гражданству, а МИД закрыл", - пишет пророссийский политик.