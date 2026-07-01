Тофан отказался сокращать число министерств: Не хочу быть популистом.

Василе Тофан объяснил, почему не сокращает количество министерств — вопрос, который неоднократно обсуждался в последнее время.

«Моим первым инстинктом действительно было пересмотреть количество министерств, в том числе рассмотреть возможность их объединения. И внутри команды мы обсуждали этот вопрос. Признаю, такая дискуссия была. Но я человек, который опирается на данные. Я посмотрел на цифры. Понимаете, даже если бы я хотел провести такие объединения, их преимущества были бы значительно меньше, чем те сбои, которые они вызвали бы.

Например, возьмем вечную жертву подобных объединений — культуру. Ее постоянно включают в состав другого министерства. Сейчас в сфере культуры у нас работает менее 50 человек. Какой был бы экономический эффект от объединения, например, Министерства культуры? По сравнению с нарушениями в работе, которые это вызовет: новые бланки, новые печати, новая реорганизация. Люди ничего не делают в течение трех месяцев, потому что ждут результатов этого объединения.

И я сказал себе, что не хочу быть популистом, не хочу быть человеком, который приходит только для того, чтобы поставить политическую галочку: мол, смотрите, я объединил два или три министерства, создав при этом гораздо больше хаоса в процессе…», — объяснил Тофан, цитирует realitatea.md

В настоящее время в Республике Молдова насчитывается 14 министерств. До прихода PAS к власти в августе 2021 года в Республике Молдова было 9 министерств.