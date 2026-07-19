Ткачук: Власти заявляют, что независимость должна исчезнуть, это не план Б, это план А.

В Молдове сложился паразитический правящий класс — чиновники, пожирающие страну. Это не метафора, а образ жизни», — отметил депутат парламента Марк Ткачук в эфире N4.

«Паразитизм здесь не оскорбление и не рискованная метафора. Это образ жизни определённых организмов, которые приживаются на другом организме и используют его в качестве корма, в качестве пищи. Так давным-давно ведёт себя чиновный класс Республики Молдова», — заявил депутат Марк Ткачук.

«Поэтому мы видим страшную тенденцию: класс паразитов пожирает весь организм, доедая остатки общества. Они настолько свыклись со своим положением вечно правящей элиты, что уже неважно, как передаётся власть — отец приводит сына, племянника, кого угодно. Они вечные, наследственные.

Этот класс обладает всеми качествами феодальной аристократии: разные кланы, боярские группировки. Одни уходят, другие приходят, потом возвращаются — ничего не меняется. Главное — их паразитическая сущность.

Они ничего не дают стране, не создают добавленной стоимости ни в управлении, ни в развитии государства, ни в благосостоянии граждан. Они продолжают грабить. Но и этого им мало. Паразиты не сразу уничтожают организм, на котором паразитируют, а добивают его постепенно.

И сейчас правящая партия, опирающаяся на этот класс с люксовой недвижимостью и дорогими автомобилями чиновников, силовиков, прокурорских работников и других людей, обслуживающих его интересы, говорит: нужны новые непопулярные реформы.

И когда они произносят слова «непопулярные реформы», у них глаза загораются похотливым блеском, словно они говорят о чём-то очень смелом. Давайте дожрём остатки — пенсионеров, неустроенную молодёжь, — давайте сделаем всё, чтобы эта страна превратилась в территорию».

Этот класс создал вокруг своего правления «специальную, очень комфортную идеологию, позволяющую им залезать в карманы государственного бюджета, как в свои собственные»", - заявил политик.

Ткачук считает, что паразитизм правящего класса касается не только бюджета и экономики, но и в целом вопроса государственности Молдовы.

«Они публично заявляют, что независимость должна исчезнуть. У них есть для этого план Б. На самом деле мы видим, что это никакой не план Б — это план А. Это главный план ликвидации молдавской независимости, суверенитета народа Республики Молдова. Они действуют исключительно по этому плану, ведут себя как команда, которая занимается организованным банкротством… Они должны дожрать всё оставшееся, оставить после себя выжженную землю — и тогда их социальная функция будет исполнена», - добавил Ткачук.