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Point.md logoPoint
19 Июля 2026, 16:15
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Ткачук: В Молдове меньшинство удерживает власть над большинством, подавляет его

Депутат парламента от партии "Гражданский конгресс" Марк Ткачук считает, что политическая система Молдовы фактически представляет собой режим апартеида.

Ткачук: В Молдове меньшинство удерживает власть над большинством, подавляет его.
Ткачук: В Молдове меньшинство удерживает власть над большинством, подавляет его.

Речь идет о том, что меньшинство удерживает власть над большинством, подавляет его и не допускает демократической смены власти, - отметил Ткачук в передаче Puterea a Patra

«В Молдове сложился де-факто режим апартеида — настоящего апартеида, — когда меньшинство правит большинством и не верит в демократическую смену власти, и делает всё, чтобы эта смена никогда не произошла. Это касается не только социального меньшинства, но и многих других вопросов, включая идентичность.

Чтобы сшивать общество, нужно перевернуть эту пирамиду вверх ногами. Недостаточно сказать: я буду сокращать число чиновников или расходы — это ни о чём. Нужно сказать: я буду принципиально менять мотивацию государственного управления, её нацеленность на другие задачи», - заявил политик.

Источник
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