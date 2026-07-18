Ткачук о скандале с послом ФРГ: Так сделайте персонами нон грата 80-90% молдаван.

Депутат парламента Марк Ткачук в эфире N4 прокомментировал заявление посла Германии и реакцию на его слова.

"Посол ФРГ произнес будничную вещь, он сослался на перепись населения Молдовы. Он сказал, что, согласно переписи населения, в Молдове живет народ, который не считает себя абсолютно идентичным с народом, который живет за Прутом. Ничего больше он не сказал. Он не сказал: Я считаю, что это правильно или неправильно. Он просто сослался на перепись.

Тут же все эти не доучившиеся ПТУшники со зверскими замашками ГПУшников, изгнанные из НКВД за жестокость начали: "Распять его, вон посла, лишить аккредитации, сделать персоной нон грата". Так сделайте персонами нон грата 80-90% молдаван. Их уже сделали персонами нон грата. Ваш режим апартеида опирается совсем на другую реальность", - заявил Ткачук.

При этом политик отметил, что "главный принцип европейской интеграции здорового человека заключается в соединении расколотого общества, в единстве разнообразия".

"Наше вызывающее, языковое, этническое, культурное разнообразие - это величайшая часть нашего наследия, которое делает нас непровинциальными, которое с самого начала нас делает народом многонациональным, полиэтничным народом Европы, абсолютно вписанным в контекст европейских ценностей и культурных достижений. Именно это удивляет и привлекает людей, приезжающих в современную Молдову, а не угрюмые попытки симулировать полуфашистскую диктатуру", - добавил Ткачук.

Напомним, в общественном пространстве разгорелся скандал после заявления посла Германии в Молдове Хуберта Книрша, который поставил под сомнение утверждение о том, что Республика Молдова и Румыния имеют общий язык и одну религию.