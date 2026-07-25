Стояногло: Добропорядочность кандидатов нужно проверять до назначения, а не после него.

Политик отметил, что чистой власти в Молдове не будет, пока добропорядочность проверяют после назначения, а не до него, и пока выявленные уязвимости не устраняются ещё на этапе отбора кандидатов.

Такое мнение высказал депутат парламента, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло и задался вопросом: «Почему мы узнаём о проблемах министров только после их назначения?», передает noi.md

По его словам, скандалы вокруг новых министров и внезапная остановка СИБ конкурса на должность гендиректора TRM показали провал государства, демонтировавшего систему проверки благонадёжности ещё до назначения чиновников на ключевые должности.

«Почему так произошло? Ответ - в законе», - отметил Александр Стояногло, напомнив, что 18 декабря 2008 года парламент принял Закон №271 о проверке лиц, занимающих государственные должности, и кандидатов на государственные должности. Он обязывал СИБ проверять биографию кандидатов, их связи, имущество и уязвимости ещё до назначения. Это был обязательный антикоррупционный фильтр.

Переломный момент наступил в период захваченного государства. 5 декабря 2017 года Конституционный суд ограничил применение этого механизма в отношении судей и кандидатов на должность судьи. Впоследствии политические реформы фактически выхолостили закон, превратив заключения СИБ в консультативные рекомендации.

«Кто от этого выиграл? Исключительно политические и олигархические группы влияния. Они получили возможность продвигать своих фаворитов, родственников и спонсоров на должности министров, руководителей агентств и государственных секретарей, не рискуя получить отрицательное заключение спецслужб», - заявил депутат парламента, бывший генеральный прокурор.

Он отметил, что вместо того, чтобы отсекать сомнительных кандидатов ещё до назначения, госинституты ждут журналистских расследований и делают вид, что удивлены, когда разгорается очередной публичный скандал.

«Чистой власти в Молдове не будет, пока добропорядочность проверяют после назначения, а не до него, и пока выявленные уязвимости не устраняются ещё на этапе отбора кандидатов», - заявил Александр Стояногло.