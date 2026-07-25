theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
25 Июля 2026, 12:30
8
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Стояногло: Добропорядочность кандидатов нужно проверять до назначения, а не после него

Политик отметил, что чистой власти в Молдове не будет, пока добропорядочность проверяют после назначения, а не до него, и пока выявленные уязвимости не устраняются ещё на этапе отбора кандидатов.

Стояногло: Добропорядочность кандидатов нужно проверять до назначения, а не после него.
Стояногло: Добропорядочность кандидатов нужно проверять до назначения, а не после него.

Такое мнение высказал депутат парламента, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло и задался вопросом: «Почему мы узнаём о проблемах министров только после их назначения?», передает noi.md

По его словам, скандалы вокруг новых министров и внезапная остановка СИБ конкурса на должность гендиректора TRM показали провал государства, демонтировавшего систему проверки благонадёжности ещё до назначения чиновников на ключевые должности. 

«Почему так произошло? Ответ - в законе», - отметил Александр Стояногло, напомнив, что 18 декабря 2008 года парламент принял Закон №271 о проверке лиц, занимающих государственные должности, и кандидатов на государственные должности. Он обязывал СИБ проверять биографию кандидатов, их связи, имущество и уязвимости ещё до назначения. Это был обязательный антикоррупционный фильтр.

Переломный момент наступил в период захваченного государства. 5 декабря 2017 года Конституционный суд ограничил применение этого механизма в отношении судей и кандидатов на должность судьи. Впоследствии политические реформы фактически выхолостили закон, превратив заключения СИБ в консультативные рекомендации. 

«Кто от этого выиграл? Исключительно политические и олигархические группы влияния. Они получили возможность продвигать своих фаворитов, родственников и спонсоров на должности министров, руководителей агентств и государственных секретарей, не рискуя получить отрицательное заключение спецслужб», - заявил депутат парламента, бывший генеральный прокурор. 

Он отметил, что вместо того, чтобы отсекать сомнительных кандидатов ещё до назначения, госинституты ждут журналистских расследований и делают вид, что удивлены, когда разгорается очередной публичный скандал. 

«Чистой власти в Молдове не будет, пока добропорядочность проверяют после назначения, а не до него, и пока выявленные уязвимости не устраняются ещё на этапе отбора кандидатов», - заявил Александр Стояногло.

Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте