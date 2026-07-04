Министры об отставке Мунтяну: Было ощущение напряженности.

Некоторые министры утверждают, что не знали о своей отставке и узнали о решении Мунтяну только вчера утром.

"Во вторник у нас состоялась довольно жесткая и сложная дискуссия, касающаяся некоторых событий в правительстве и того, как была скоординирована бюджетно-фискальная политика, которая содержала много положений, удививших всех нас, включая команду, о которой мы не знали заранее. Обычно я говорю то, что вижу. Если это вызвало беспокойство и было сочтено неуместным, возможно", - отметил уходящий в отставку министр образования Дан Перчун, передает tvrmoldova.md

Уходящий в отставку министр финансов Андриан Гаврилицэ не считает, что реакция на проект реформы бюджета и фискальной политики стала основанием для отставки правительства.

"Я предпочитаю не комментировать. Лучше бы он сам прокомментировал. Я думаю, что в улучшенной версии тот, кто придет на смену, должен реформу продолжить", - отметил Гаврилицэ.

Уходящий в отставку министр обороны признается, что узнал о решении премьер-министра лишь вчера утром, после объявления в социальной сети.

"Публичные должности с самого начала создают нестабильность, потому что это нестабильный мандат. Мы принимаем любые изменения такими, какие они есть. Я проходил через это несколько раз. — У вас была встреча в президентуре? Обсуждалось ли это там? — Я не являюсь членом партии и не присутствовал на этих встречах", - отметил Носатый.

«Реакция у меня была хорошей. Конечно, в последнее время ощущалась напряженность, как и во всем обществе, эти скандалы. Я был действительно удивлен», - отметил Кристиан Жардан, уходящий в отставку министр культуры.

А вице-премьер Владимир Боля отказался комментировать отставку исполнительной власти.