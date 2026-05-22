Спэтару обратилась к Галкину перед его концертом в Молдове.

Спэтару отметила, что многие жители Бельц с уважением относятся к публичной антивоенной позиции артиста, однако считают важным рассказать ему о реальной ситуации в Бельцах.

По словам автора, город уже много лет сталкивается с серьезными коммунальными проблемами: кризисом воды, мусором, плохой инфраструктурой и отсутствием перспектив для молодежи.

"Город утопает в мусорных отходах, люди не имеют элементарно воды в кранах, а где она появляется - воняет. Мы месяцами обсуждаем беспризорных собак, элементарные коммунальные проблемы, требуем нормальных условий жизни, в ответ получаем концерты, фейерверки и дорогих артистов", - пишет Спэтару.

В обращении также говорится о том, что жители устали от политических шоу, концертов и громких мероприятий вместо долгосрочного развития и инвестиций. Автор подчеркнул, что хорошо знакома с подобными политическими технологиями, поскольку ранее участвовала в расследовании схем незаконного финансирования политических партий в Молдове.

Спэтару призывает известных людей внимательнее относиться к тому, частью каких политических проектов они становятся во время визитов в страну.

Максим Галкин выступит сегодня в Фалештах. Информация об этом появилась в соцсетях. Галкина ждут на День города, который состоится 22 мая. Также он может появиться на концерте в Бельцах.