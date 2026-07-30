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Infotag.md logoInfotag
30 Июля 2026, 17:20
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Слусарь: Я не гонюсь за должностью, но и не бегу от ответственности

Исполнительный директор Ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь заявил о готовности возглавить министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, если его видение развития отрасли совпадет с позицией премьер-министра.

Слусарь: Я не гонюсь за должностью, но и не бегу от ответственности.
Слусарь: Я не гонюсь за должностью, но и не бегу от ответственности.

Он заявил накануне в эфире Jurnal TV, что «не стремится получить должность, но готов взять на себя ответственность в сложный период для аграрного сектора», передает infotag.md

По словам Слусаря, пока никаких переговоров с премьер-министром Василе Тофаном о возможном назначении не было. Ранее Ассоциация предложила его кандидатуру на пост министра.

«Если мои взгляды совпадут с видением премьер-министра и правительства, если мы договоримся продвигать другую модель сельского хозяйства — с акцентом на поддержку микро-, малых и средних фермеров, тогда можно будет обсуждать технические вопросы», — подчеркнул Слусарь.

Он считает необходимым изменить подход к развитию сельского хозяйства, уделив больше внимания небольшим и средним хозяйствам, которые «нуждаются в большей поддержке со стороны государства». 

«Министерство сельского хозяйства остается без полноценного руководства в самый ответственный период — активной уборочной кампании. У него задержки в нескольких направлениях: в вопросах европейской интеграции, выплате субсидий аграриям, реализации программ поддержки фермеров и принятии необходимых решений», - отметил Слусарь.

Источник
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