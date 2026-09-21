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rupor.md logorupor
21 Сентября 2026, 13:45
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Сенаторы Чехии прибыли в Молдову: обсудят безопасность и евроинтеграцию

Делегация Сената Чехии начала трехдневный визит в Молдову, в ходе которого намерена обсудить с молдавскими властями ситуацию с безопасностью в регионе, двустороннее сотрудничество и европейский курс страны.

Сенаторы Чехии прибыли в Молдову: обсудят безопасность и евроинтеграцию.
Сенаторы Чехии прибыли в Молдову: обсудят безопасность и евроинтеграцию.

В состав делегации входят сенаторы Комиссии по иностранным делам, обороне и безопасности. В Кишиневе они проведут встречи с президентом Майей Санду, председателем парламента Игорем Гросу, вице-председателем законодательного органа Дойной Герман и членами парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, пишет rupor.md

Отдельное внимание в программе уделено вопросам безопасности. Чешские сенаторы встретятся с министром обороны Анатолие Носатым, министром внутренних дел Даниелой Мисаил-Никитин, директором Службы информации и безопасности Александру Мустяцэ и главой Генерального инспектората полиции Виорелом Чернэуцану.

В рамках визита также запланирована встреча с вице-премьером по вопросам реинтеграции Валериу Киверем. Кроме того, представители чешской делегации проведут переговоры с государственным секретарем Министерства иностранных дел Валериу Мижей.

Одним из ключевых событий станет пресс-конференция в парламенте. Она состоится 22 сентября, в 11:45. В ней примут участие вице-председатель парламента Дойнa Герман и председатель Комиссии по иностранным делам, обороне и безопасности Сената Чехии Павел Фишер.

Визит чешской делегации продлится до 23 сентября. По его итогам стороны намерены обсудить дальнейшее развитие двусторонних отношений на фоне региональной ситуации в сфере безопасности и европейской интеграции Молдовы.

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Источник
rupor.md logorupor
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