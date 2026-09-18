theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
18 Сентября 2026, 21:42
27
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Премьер Чехии требует от Европы и США принудить Зеленского и Путина к переговорам

Договоренности насчет окончания войны России против Украины должны состояться ради безопасности Европы.

Премьер Чехии требует от Европы и США принудить Зеленского и Путина к переговорам.
Премьер Чехии требует от Европы и США принудить Зеленского и Путина к переговорам.

Нужно вынудить руководителей стран сесть за стол переговоров. Об этом премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил на Пражском оборонном саммите, передает rbc.ua

По словам Бабиша, Европа и США должны остановить войну дипломатическим путем. В противном случае война РФ против Украины приведет к Третьей мировой.

"Мы должны остановить эту войну. Понятно, что Путин является агрессором, он действительно делает что-то неприемлемое… Европа вместе с США должна заставить и президента Зеленского, и президента Путина сесть за стол переговоров. Дипломатия - это не слабость. Это единственный путь вперед", - заявил он.

Бабиш уверен, что президент США Дональд Трамп посылает четкий сигнал: эта война, прежде всего, является европейской проблемой.

Европа же, по словам Бабиша, "болезненно пассивна, полностью неспособна или не желает действовать".

Премьер-министр Чехии отметил, что полномасштабная война РФ против Украины длится на 99 дней дольше Первой мировой. И страны мира должны предотвратить глобальный конфликт.

"Нам нужно сильное европейское лидерство... Цена нашего нынешнего колебания разрушительна... Не боюсь сказать это вслух: путь, которым сейчас идет мир, не ведет к безопасности. Он ведет прямо к воротам ада. Он ведет нас к Третьей мировой войне", - заявил он.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте