В Чехии предупредили о новом энергетическом кризисе в Европе.

Вице-премьер-министр и министр промышленности Чехии Карел Гавличек предупредил, что Европа вступает в очередной энергетический кризис.

Об этом он заявил в пятницу, 18 сентября, передает eurointegration.com.ua

Гавличек ожидает, что, хотя кризис пока не оказал значительного влияния на цены для потребителей, расходы на энергию вырастут в ближайшие месяцы.

По его словам, Чехия поэтому будет искать союзников в ЕС для внедрения стабилизационных мер, сосредоточившись прежде всего на ограничении оборота квот на выбросы.

Также он обратил внимание на текущий рост цен на энергоносители на биржах и подчеркнул, что цены на энергоносители в Европе значительно выше, чем в некоторых других частях мира. По его словам, одной из причин этого является так называемая система "резервных источников", которая оказывает фундаментальное влияние на цену электроэнергии.

"Европа допустила ошибки, поспешив с определенными изменениями. Из-за этого мы потеряли 20 лет. Чтобы исправить ситуацию, понадобится не намного меньше времени. Мы должны стабилизировать ситуацию в Европе с целью снижения зависимости и создания новых источников энергии", – добавил Гавличек.