Санду: Вмешательство России в дела Молдовы, к сожалению, становится нормой.

«Вне зависимости от того, что откроются переговоры о вступлении Молдовы в ЕС в ближайшие дни, вмешательство продолжится», - сказала она в четверг на брифинге с европейским комиссаром Мартой Кос, цитирует infotag.md

По ее словам, на постоянное вмешательство необходимо ответить постоянными усилиями, чтобы противостоять этим вызовам.

«Продолжающаяся война в Украине является доказательством того, что никто не может чувствовать себя в безопасности, особенно страны региона. Если не долетят дроны, Россия прибегнет к инструментам гибридной войны, чтобы вмешаться и дестабилизировать демократии на континенте», - считает Санду.

По словам Марты Кос, в Европе хорошо понимают «на что способна Россия», а Молдова уже стала поставщиком безопасности для других стран». В частности, опыт Молдовы в борьбе с вмешательством в выборы, будет использован в Армении и Черногории, где в ближайшее время пройдут выборы.

Европейский комиссар назвала вопрос безопасности одним из приоритетных для ЕС.

«80% населения ЕС считает, что мы должны сделать больше в вопросе обеспечения безопасности, а 70% - что находятся под угрозой со стороны России. Это предоставляет нам четкий мандат (на обеспечение безопасности) и мы не можем ее обеспечить без вовлечения наших соседей, в том числе Молдовы», - считает она.