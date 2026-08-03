Санду призвала около 160 мэрий возобновить переговоры об объединении.

Президент Майя Санду обратилась к местным властям примерно 160 мэрий, где остановился процесс добровольного объединения с соседними администрациями. Она призвала их вернуться к переговорам и попытаться завершить реформу.

«Прошу вас не опускать руки. Прошу настаивать и стать теми лидерами, которые останутся в истории благодаря своей смелости и видению», — сказала Санду, передает rupor.md

Еще около 200 мэрий находятся на заключительном этапе. Президент призвала их завершить процедуру до конца августа и заверила, что правительство окажет необходимую поддержку.

По словам Санду, добровольное объединение начали более 85% мэрий страны, а свыше 400 уже приняли окончательные решения. Они получат финансовую поддержку, которую смогут направить на местные нужды.

Несколько десятков мэрий отказались участвовать в добровольном процессе. Их позднее объединят по закону, без финансовой поддержки и возможности самостоятельно выбрать соседние администрации.