Санду объяснила отказ от российского газа: Деньги идут на убийство людей в Украине.

Президент напомнила, что Москва нарушила контракт и прекратила поставки, а доходы от продажи энергоресурсов использует для войны в Украине.

«Я знаю, что некоторые все еще спрашивают, почему мы не покупаем природный газ у России. Хочу напомнить, что в 2022 году Россия сначала сократила, а затем прекратила поставки газа в нашу страну, нарушив условия контракта. После окончания соглашения о транзите через Украину Россия больше не поставляет газ даже в приднестровский регион, где поддерживает сепаратистский режим», — сказала Санду, цитирует rupor.md

Президент также напомнила о топливном дефиците в самой России.

«Не будем забывать, что деньги, которые Россия получает от продажи энергоресурсов, используют для убийства невинных людей в Украине и отправки беспилотников, в том числе в наше воздушное пространство, ставя под угрозу безопасность людей», — добавила она.

«Газпром» начал сокращать поставки в Молдову в октябре 2021 года. С декабря 2022 года правый берег перестал покупать российский газ и перешел на поставки с европейского рынка. С 1 января 2025 года «Газпром» прекратил поставки и для Приднестровского региона, несмотря на действующий до 2026 года контракт с «Молдовагазом».