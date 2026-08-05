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stiri.md logostiri
5 Августа 2026, 16:12
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Санду об энергокризисе: Нужно экономить, иначе будем платить более высокие тарифы

Президент Майя Санду предупредила, что Молдова может столкнуться с кризисом водоснабжения и электроэнергии, если засуха и экстремальная жара сохранятся.

Санду об энергокризисе: Нужно экономить, иначе будем платить более высокие тарифы.
Санду об энергокризисе: Нужно экономить, иначе будем платить более высокие тарифы.

По ее словам, власти пытаются смягчить последствия, однако «волшебных решений» не существует, поэтому гражданам необходимо экономить воду и электроэнергию, сообщает stiri.md

В эфире программы Jurnal Politic глава государства заявила, что засуха, охватившая значительную часть Европы, уже вызвала проблемы как с водными ресурсами, так и с энергетикой, и Молдова не стала исключением.

«Если в ближайшее время не пойдут дожди и электростанции региона не смогут возобновить работу, ситуация станет еще сложнее, чем сейчас. То же самое касается и уровня воды», — сказала Санду.

Президент призвала граждан сократить потребление электроэнергии в вечерние часы пик, когда электричество закупается по самым высоким ценам.

«Нужно стараться потреблять меньше энергии именно в эти часы, а по возможности использовать ее тогда, когда она дешевле. В противном случае всем нам придется платить более высокие тарифы», — отметила она.

Аналогичный призыв касается и воды. По словам главы государства, в нынешних условиях ее необходимо использовать максимально ответственно.

«Одно дело — поливать овощи, и совсем другое — газон, который может подождать. Как бы нам ни хотелось иметь красивые дворы и красивую страну, ситуация сложная не только в Молдове», — подчеркнула Санду.

Она предупредила, что если Кишинев останется без воды хотя бы на несколько дней, последствия будут крайне серьезными.

«Кишинев без воды в течение нескольких дней стал бы настоящей катастрофой. Надеюсь, до этого не дойдет», — заявила президент.

Говоря об энергетической безопасности, Санду отметила, что с 2021 года доля возобновляемых источников энергии в Молдове превысила 25%, однако развитие систем хранения энергии отстает.

«Сейчас парламент принял закон, который позволит частному сектору быстрее инвестировать в системы накопления энергии», — сказала она.

По словам президента, развитие таких мощностей позволит снизить риски дефицита и обеспечить более низкие цены на электроэнергию.

«В ближайшие месяцы и годы мы должны обеспечить создание мощностей для хранения энергии. Это позволит сделать ее дешевле и снизить риск перебоев с электроснабжением», — подчеркнула Санду.

Она также считает, что нестабильность на энергетических рынках сохранится до тех пор, пока продолжаются войны и конфликты в регионах, поставляющих энергоресурсы.

«Пока на континенте идут войны и сохраняются конфликты, затрагивающие регионы происхождения энергетических ресурсов, неопределенность и колебания цен будут продолжаться», — заключила глава государства.

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Источник
stiri.md logostiri
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