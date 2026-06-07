Санду о нехватке рабочей силы: И мы не устраиваемся, и других не хотим принимать
Президент Республики Молдова Майя Санду прокомментировала реакцию в Интернете на заявления министра экономики и цифровизации о нехватке рабочей силы в стране и возможности привлечения иностранных работников.
Глава государства заявила, что Республика Молдова сталкивается с реальной проблемой нехватки рабочей силы, и раскритиковала панические реакции на приток иностранных рабочих, сообщает tvrmoldova.md
В эфире программы журналиста Николае Кику Майя Санду заявила, что экономике необходима рабочая сила для развития и пополнения бюджета.
«У нас нехватка рабочей силы, и это видят все. Есть компании, которые жалуются на отсутствие сотрудников, а в селах есть хозяйства, которые жалуются на нехватку рабочей силы. Если у нас не хватает рабочей силы, мы не можем производить, мы не можем развиваться экономически и мы не можем платить более высокие пенсии или более высокие зарплаты», — сказала президент.
Глава государства подчеркнула, что несколько тысяч иностранных граждан уже легально работают в Республике Молдова и что существуют строгие правила, касающиеся их въезда и пребывания в стране.
В то же время Майя Санду заявила, что хотела бы, чтобы больше молдаван получили работу, но отметила, что есть люди, которые отказываются от определенных видов работы из-за низкой заработной платы.
«Я была бы рада, если бы больше молдаван получили работу, но у нас сложилась ситуация, когда многие люди не хотят устраиваться на работу, потому что им не нравится зарплата. Я считаю, что лучше иметь зарплату, пусть даже не очень высокую, чем не иметь ее вообще», — сказала президент.
К критике в отношении привлечения иностранных рабочих Майя Санду сказала, что обществу необходимо обсуждать этот вопрос более прагматично и менее эмоционально.
«Мы находимся в замкнутом круге: мы не хотим получать работу, но и не хотим, чтобы приезжали другие. В этом нет никакой опасности. Республика Молдова — это не Франция, куда все хотят приехать», — сказала глава государства.
Президент также выразила обеспокоенность враждебным отношением некоторых граждан к иностранцам, напомнив, что около миллиона молдаван живут и работают за границей.
«Мы хотим, чтобы к нашим молдаванам относились с уважением в странах, где они работают. Если они работают и соблюдают закон, мы хотим, чтобы к ним относились с уважением. А здесь, у нас дома, иногда бывает другое отношение к тем, кто приезжает к нам на работу», — сказала Майя Санду.
Эти заявления прозвучали после того, как министр экономики и цифровизации Евгений Осмокеску заявил, что Республика Молдова сталкивается с серьезной нехваткой рабочей силы и что одним из рассматриваемых решений является привлечение большего числа иностранных работников для удовлетворения потребностей экономики.