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tvrmoldova.md logotvrmoldova
7 Июня 2026, 20:30
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Санду о нехватке рабочей силы: И мы не устраиваемся, и других не хотим принимать

Президент Республики Молдова Майя Санду прокомментировала реакцию в Интернете на заявления министра экономики и цифровизации о нехватке рабочей силы в стране и возможности привлечения иностранных работников.

Санду о нехватке рабочей силы: И мы не устраиваемся, и других не хотим принимать.
Санду о нехватке рабочей силы: И мы не устраиваемся, и других не хотим принимать.

Глава государства заявила, что Республика Молдова сталкивается с реальной проблемой нехватки рабочей силы, и раскритиковала панические реакции на приток иностранных рабочих, сообщает tvrmoldova.md

В эфире программы журналиста Николае Кику Майя Санду заявила, что экономике необходима рабочая сила для развития и пополнения бюджета.

«У нас нехватка рабочей силы, и это видят все. Есть компании, которые жалуются на отсутствие сотрудников, а в селах есть хозяйства, которые жалуются на нехватку рабочей силы. Если у нас не хватает рабочей силы, мы не можем производить, мы не можем развиваться экономически и мы не можем платить более высокие пенсии или более высокие зарплаты», — сказала президент.

Глава государства подчеркнула, что несколько тысяч иностранных граждан уже легально работают в Республике Молдова и что существуют строгие правила, касающиеся их въезда и пребывания в стране.

В то же время Майя Санду заявила, что хотела бы, чтобы больше молдаван получили работу, но отметила, что есть люди, которые отказываются от определенных видов работы из-за низкой заработной платы.

«Я была бы рада, если бы больше молдаван получили работу, но у нас сложилась ситуация, когда многие люди не хотят устраиваться на работу, потому что им не нравится зарплата. Я считаю, что лучше иметь зарплату, пусть даже не очень высокую, чем не иметь ее вообще», — сказала президент.

К критике в отношении привлечения иностранных рабочих Майя Санду сказала, что обществу необходимо обсуждать этот вопрос более прагматично и менее эмоционально.

«Мы находимся в замкнутом круге: мы не хотим получать работу, но и не хотим, чтобы приезжали другие. В этом нет никакой опасности. Республика Молдова — это не Франция, куда все хотят приехать», — сказала глава государства.

Президент также выразила обеспокоенность враждебным отношением некоторых граждан к иностранцам, напомнив, что около миллиона молдаван живут и работают за границей.

«Мы хотим, чтобы к нашим молдаванам относились с уважением в странах, где они работают. Если они работают и соблюдают закон, мы хотим, чтобы к ним относились с уважением. А здесь, у нас дома, иногда бывает другое отношение к тем, кто приезжает к нам на работу», — сказала Майя Санду.

Эти заявления прозвучали после того, как министр экономики и цифровизации Евгений Осмокеску заявил, что Республика Молдова сталкивается с серьезной нехваткой рабочей силы и что одним из рассматриваемых решений является привлечение большего числа иностранных работников для удовлетворения потребностей экономики.

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
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