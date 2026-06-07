Санду: Мы просили ускорить процесс производства Молдовой дронов и антидроновых систем.

С этой целью власти готовят законодательные поправки, которые позволят осуществлять инвестиции и государственно-частное партнерство в оборонном секторе, передает deschide.md

Об этом заявила президент Майя Санду, отметив, что Республика Молдова должна укрепить свои системы защиты от беспилотников на фоне повторяющихся инцидентов в регионе.

«Республика Молдова должна укрепить систему противодействия беспилотникам и систему радиоэлектронного подавления. Сейчас ведется работа над двумя элементами. Мы должны начать производство средств противодействия беспилотникам, которые смогут перехватывать и сбивать их», - заявила Санду.

По словам президента, действующая правовая база не позволяет развивать такие проекты совместно с частными инвесторами, поэтому правительству поручено подготовить необходимые поправки.

«Я обратилась к правительству, особенно в контексте последних событий, с просьбой начать внесение поправок или подготовку поправок в законодательство. С одной стороны, государство должно производить эти беспилотники и средства противодействия им, но с другой стороны, мы должны также разрешить частному сектору. У нашего государства нет новых технологий, у нас нет экспертов, потому что мы не подготовили таких специалистов, но есть иностранные инвесторы, которые уже обладают этими технологиями. Действующий закон этого не позволяет, поэтому нет закона, который бы разрешал государственно-частное партнерство между государством и инвесторами или даже частными инвестициями, иностранными или местными... Сейчас мы сделаем это законным путем, мы внесем поправки в закон и попытаемся привлечь инвестиции, в первую очередь для создания этих государственно-частных партнерств, но, возможно, нам также удастся привлечь некоторые иностранные инвестиции, потому что нам нужны эти системы, которые будут бороться с дронами, все чаще появляющимися на территории нашей страны и создающими реальную опасность», — заявил глава государства.

Майя Санду заявила, что, хотя законодательство Республики Молдова пока не позволяет развивать современную оборонную промышленность, в прошлом на территории нашего государства производились компоненты, предназначенные для российского военного комплекса.

«Те, кто хочет, чтобы наша страна была совершенно беззащитна, должны понимать, что существует риск того, что на нас упадут беспилотники, а мы ничего не будем делать. Даже несмотря на то, что закон до сих пор не разрешал деятельность по производству оружия и боеприпасов, мы обнаружили, что до нашего прихода к власти компоненты для военного комплекса Российской Федерации производились здесь, на территории Республики Молдова. Их производили как государственные предприятия, так и частные предприятия с российским капиталом», — сказала глава государства.

Президент также отметила, что Республика Молдова попытается извлечь выгоду из опыта Украины, страны, разработавшей передовые технологии борьбы с беспилотниками в контексте войны.

«Украинцы — лучшие в перехвате беспилотников. У них также есть лучшие в мире специалисты. Конечно, мы постараемся получить от них технологии в той мере, в какой у нас есть возможности, потому что, чтобы использовать эти технологии, сначала нужно создать здесь команду, то есть, как минимум команду экспертов. Именно поэтому мы провели переговоры с правительством, с Министерством обороны, и попросили как можно быстрее продвинуться в этом направлении», — заключила Майя Санду.