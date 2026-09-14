Киверь: В Приднестровье должны почувствовать, что сближение с правым берегом дает преимущества.

Фонд конвергенции, предназначенный для процесса реинтеграции Молдовы, должен стать эффективным инструментом поддержки граждан и финансирования проектов в сфере инфраструктуры, образования, здравоохранения и местного развития.

Живущие в Приднестровском регионе граждане должны почувствовать конкретные преимущества от процесса сближения двух берегов, заявил в интервью Moldpres на этой неделе вице-премьер-министр по реинтеграции Валериу Киверь, сообщает tv8.md

По словам вице-премьера, данный фонд не следует воспринимать лишь как финансовый механизм. Его главная задача — сделать так, чтобы сближение двух берегов Днестра приносило ощутимые результаты для населения.

"Граждане должны почувствовать, что сближение с правым берегом дает им конкретные преимущества. Это означает качественную инфраструктуру, доступные госуслуги, образование, здравоохранение и локальные проекты. Процесс реинтеграции необходимо строить снизу вверх — через людей, образование и новые возможности", — подчеркнул Киверь.

Для успешной работы фонда необходимо внедрить четкие правила, критерии отбора, полную прозрачность, а также эффективные механизмы контроля и мониторинга. В реализации инициативы Кишинев рассчитывает на активную поддержку и финансовое содействие международных партнеров.

В правительстве убеждены, что планомерное улучшение качества жизни и создание реальных благ для населения способствуют постепенному сближению Приднестровского региона с правобережной Молдовой.