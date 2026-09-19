Речан отверг обвинения Кику в налоговых льготах для банкиров: Это ложь.

Экс-премьер, депутат парламента Ион Кику раскритиковал решение властей сохранить в 2027 году налоговые льготы для сотрудников банков и других акционерных обществ, получающих акции в рамках программ стимулирования.

По его утверждению, соответствующая льгота появилась в законодательстве в 2024 году и была связана с программой MAIB, одним из участников которой была супруга бывшего премьер-министра Дорина Речана. Речан отверг эти обвинения, заявив, что налоги были уплачены, пишет unimedia.info

«На фоне этого повышения налогов в налоговой политике мы находим кое-что особенное для банкиров, а именно освобождение от налогов, когда они получают вознаграждение в виде акций. Эта мера была включена в Налоговый кодекс в 2024 году, два года назад. По совпадению, за несколько дней до того, как она была проголосована в парламенте, общее собрание MAIB одобрило решение о вознаграждении сотрудников-менеджеров акциями почти на 300 млн леев. Они приняли решение, а затем парламент в течение нескольких недель вносит изменения в Налоговый кодекс и освобождает от налога эту выплату почти в 300 млн леев. В 2024 году правительство, а затем парламентское большинство PAS проголосовали за освобождение этих выплат от налогов. Это означает, что кто-то узнал, что MAIB вознаграждает своих менеджеров акциями, и, чтобы избавить их от налогообложения, меняется закон.

В прошлогодней декларации бывшего премьер-министра я увидел, что его жена в результате этого изменения получила акции почти на 14 млн леев. Это так называемая программа стимулирования, которая впервые появилась в законодательстве Республики Молдова в июле 2024 года, специально под кого-то. А впоследствии было изменено и постановление правительства», — заявил Ион Кику в программе Puterea a 4-a на N4.

«Каждое предприятие может стимулировать своих сотрудников — либо деньгами, как это делают ООО, либо, как в данном случае, акционерное общество решило предоставить им акции за хорошую работу. До этого момента все нормально. Есть ли другие сотрудники, которые получили такие поощрения?».

«Да, вся программа стоила почти 300 млн леев, на эту госпожу пришлось 6% от всей программы. Только она, если бы PAS не изменила законодательство, должна была заплатить государству около 5 млн леев налога. Соответственно, остальные — пропорциональные суммы».

«Если бы изменения не внесли, сколько должно было получить государство?»

«120–130 млн леев государство потеряло. Это произошло в 2024 году, и я утверждаю, что это было сделано специально. Что касается проекта на 2027 год — эту льготу они не отменяют. Для ООО ее отменяют, но для акционерных обществ — это прямо вторая статья проекта — сохраняют эту льготу и даже укрепляют ее. Чтобы молдаване понимали: для крестьянских хозяйств налог повышают с 7% до 12%, а для банкиров, которые получают десятки миллионов в виде акций — это называется программой стимулирования, — налог отменяют», - отметил Кику.

«Я задал вопрос с трибуны парламента. Все еще жду ответа, но скорее жду его от генерального прокурора. Это наглость, причем в одном случае это уже произошло, а теперь они хотят продлить эту практику, потому что, вероятно, намерены повторить ее и в 2027 году. Я говорил только об одном банке, потому что остальные мы еще изучаем, ищем информацию. На фоне беспрецедентного повышения налогов у них хватает наглости сохранить эту льготу для банкиров, чтобы те могли получать чрезвычайно высокие вознаграждения в виде акций. Для граждан каждый полученный лей облагается подоходным налогом, медицинскими и социальными взносами. Они, чтобы не платить налоги, пришли в парламент, PAS по команде проголосовала, и теперь у них хватает наглости снова выступать с этим», — заключил Ион Кику.

«Госпожа Белоус мне не возражала, она попыталась объяснить, в чем заключается эта программа стимулирования менеджеров банковской системы, акционерных обществ, но нас интересует налоговая составляющая. Мы ничего не имеем против, если банк решает вознаграждать своих менеджеров акциями. Проблема в том, что в 2024 году правительство пришло в парламент и ввело освобождение от налога. Виктория Белоус не опровергла этого в парламенте. Налоговые льготы они сохраняют и на 2027 год, мы увидели их в проекте налоговой политики. Я уже подготовил поправку, чтобы эту льготу отменили, тем более что в проекте правительство предлагает отменить льготу для ООО, малых предприятий. То есть малых мы лишаем льгот, а крупные акулы, банкиры, связанные с PAS, продолжат пользоваться этой льготой. Мы будем бороться за отмену льгот для банковских акул», — подчеркнул бывший премьер Кику.

В свою очередь бывший премьер Дорин Речан отреагировал на обвинения.

«Публичное пространство было отравлено новым, совершенно ложным обвинением, выдвинутым депутатом парламента и активно распространяемым всеми каналами, которые финансируются вчерную деньгами в конвертах с единственной целью — подорвать Республику Молдова. Ложь настолько вопиющая, что демонстрирует не только хроническую патологию этого депутата лгать, но и его некомпетентность в экономической сфере.

Правда проста: 1) все лица из упомянутого в обвинении банка, которые получили акции в качестве инструмента мотивации, заплатили налоги; 2) законодательные изменения 2024 и 2025 годов никак не повлияли на финансовый инструмент, полученный еще в 2021 году; 3) новая налоговая политика вдвое повышает налог на прирост капитала и, соответственно, вдвое увеличивает налоги, которые эти лица заплатят при продаже акций.

Теперь по порядку и подробнее: в 2021 году, пять лет назад, была утверждена программа LTIP (долгосрочный план стимулирования) для руководства банка и других сотрудников, которая используется компаниями по всему миру в качестве инструмента компенсации и мотивации сотрудников вносить вклад в развитие компании. В отличие от зарплат или премий, эти льготы предоставляются в виде финансовых инструментов, конвертируемых в акции, которые можно реализовать и продать только по истечении определенного заранее установленного периода и лишь при определенных условиях. Еще тогда, в 2021 году, банк уплатил все налоги, рассчитанные исходя из стоимости финансового инструмента согласно оценке аудиторской компании: 1) подоходный налог физических лиц — 12%; 2) взносы социального страхования — 24%; 3) взносы медицинского страхования — 9%.

Что произошло в 2024 году? В отсутствие налоговых положений, касающихся подобных финансовых инструментов, инструмент LTIP был включен НКФР в Закон об акционерных обществах, а стоимость акций стала рассматриваться как премия в неденежной форме. В 2025 году был введен отдельный налоговый режим для предоставления акций, как в Румынии, Великобритании или США, предусматривающий в том числе отсутствие налогообложения в момент предоставления акций и специальные правила на момент отчуждения ценных бумаг. Еще один важный момент: это изменение ничего не меняет в отношении финансового инструмента, предоставленного в 2021 году, по которому налоги уже были уплачены и к которому эти нормативные положения не применяются задним числом. Эти льготы будут применяться только в будущем при использовании инструмента LTIP. Более того, новая налоговая политика предусматривает двукратное повышение налога на прирост капитала, соответственно, получившие акции в 2021 году заплатят вдвое больше налогов, когда будут продавать эти акции. По сути, акции не представляют собой финансовый доход в денежной форме — со временем они могут как потерять в стоимости, так и вырасти. Поэтому в странах, где используется этот инструмент, налоги не платят при предоставлении акций, а уплачивают только налог на прирост капитала при их продаже, когда они превращаются в финансовую прибыль. Тем не менее в 2021 году сотрудники банка, получившие право на акции, заплатили налоги.

Все это демонстрирует вопиющую ложь депутата: налоги были уплачены, а акции, предоставленные на основании финансового инструмента, выданного в 2021 году, никоим образом не получили преимуществ благодаря решениям, принятым в 2024 и 2025 годах. Наоборот, после утверждения новой налоговой политики, помимо налогов, уплаченных в 2021 году, при продаже этих акций, полученных пять лет назад, придется дополнительно заплатить налог, который нынешнее правительство увеличило вдвое, — налог на прирост капитала. Более того, эти получатели будут ежегодно платить повышенный налог и с полученных дивидендов — с 6% до 8%.

Теперь вернемся к хроническим лжецам. Мой вопрос прост: этот персонаж, бывший премьер-министр Додона и Плахотнюка, лжет бесплатно — из ненависти и разочарования из-за того, что больше не возглавляет правительство, — или получает от этого выгоду? Все действия в его карьере следует рассматривать через призму этого вопроса: он делает это бесплатно или ради выгоды?

В том числе когда он хотел возложить на Республику Молдова, на всех граждан, так называемый многомиллиардный долг Приднестровского региона за газ перед Российской Федерацией.

И когда с Российской Федерацией было подписано соглашение о кредите на 200 млн евро, содержавшее положение, согласно которому любой долг любой компании из Молдовы перед Россией становился долгом всего государства. Это соглашение было в спешке проголосовано ПСРМ и ДПМ в парламенте, однако впоследствии Конституционный суд признал его неконституционным.

Или когда этот депутат, бывший премьер, назвал Румынию самым коррумпированным государством ЕС в возмутительном посте, где говорил, что румынские чиновники — «неудачники, ничего не добившиеся ни в жизни, ни в своей стране», которые ничего не сделали в своей стране, «стонущей от самой большой коррупции в Европе».

Или когда он устроил роскошную свадьбу во время пандемии, одновременно угрожая гражданам, что они умрут, если не будут соблюдать правила.

Или когда он не видит проблемы в том, чтобы получать пожертвования от руководителей Национального центра по борьбе с коррупцией.

Или когда он, будучи премьер-министром и имея румынское гражданство, решил ни разу не посетить Румынию и не провести ни одной встречи со своим коллегой в Бухаресте, зато как минимум дважды встретился с коллегами в Москве. А когда Румыния бесплатно предоставила нам оборудование и лекарства, разместил их под мостом, а не на площади Великого национального собрания.

Или во многих других решениях, которые он принимал, занимая многочисленные государственные должности, — вопрос остается прежним: он делает это бесплатно, из ненависти и некомпетентности, или ради какой-то выгоды?», - заявил Речан.