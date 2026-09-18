Кику обвинил власти в двойных стандартах при предоставлении налоговых льгот.

Ион Кику утверждает, что льгота была введена правительством в 2024 году и что ее планируют сохранить и в налоговой политике на 2027 год.

«Мы не имеем ничего против, если банк решает вознаграждать своих менеджеров акциями. Проблема в том, что в 2024 году правительство пришло в парламент и ввело налоговые льготы для этого», — заявил депутат, передает bani.md

По данным Государственной налоговой службы, Stock Option Plan — это долгосрочная программа стимулирования, в рамках которой сотрудники и администраторы могут получить право приобрести по льготной цене или бесплатно доли участия в пределах 25% уставного капитала для всех участников программы. Чтобы программа квалифицировалась в налоговых целях как Stock Option Plan, между предоставлением права и его реализацией должно пройти не менее трех лет. Права, предоставленные на первоначальном этапе, при соблюдении установленных законом условий рассматриваются как не облагаемый налогом доход.

Кику утверждает, что министр финансов Виктория Белоус не ответила по существу на его критику налоговой составляющей этого механизма.

«Не думаю, что госпожа Белоус мне ответила. Она попыталась объяснить, в чем заключается эта программа стимулирования менеджеров банковской системы и акционерных обществ. Но журналистов интересует другая сторона — налоговая», — сказал депутат.

По словам Кику, он уже подготовил поправку, предусматривающую отмену этой налоговой льготы в политике на 2027 год. Он критикует ее сохранение на фоне отмены некоторых льгот для малого бизнеса.

«Налоговые льготы они сохраняют и на 2027 год. Я видел их в проекте налоговой политики. Поправку я уже подготовил и направил, чтобы эту льготу исключили, особенно учитывая, что сам правительственный проект предусматривает отмену льгот для ООО, для малых предприятий», — заявил Кику.

Депутат обвиняет власти в применении двойных стандартов и утверждает, что банковский сектор продолжит пользоваться благоприятным налоговым режимом.

«Для этих малых предприятий льготы отменяем. Но, как я уже говорил, крупные акулы, банкиры, связанные с PAS, с бывшими руководителями правительства, продолжат пользоваться этой льготой», — заявил депутат.

Утверждения о предполагаемых политических связях принадлежат Иону Кику и не являются официально установленным фактом.

Министерство финансов ранее называло Stock Option Plan инструментом удержания сотрудников и стимулирования их эффективности. Начиная с 2026 года нормативная база этого механизма была дополнительно уточнена правительством.

«Мы ввели в законодательство механизм стимулирования сотрудника, работающего в компании, и предоставили учредителям возможность мотивировать его дольше оставаться в компании и достигать высоких показателей эффективности», — заявила министр финансов Виктория Белоус.

Она также сообщила, что соответствующее положение было утверждено в декабре 2023 года и что с учетом предусмотренных механизмом сроков до 2028 года его нельзя использовать в отношении акций, предоставленных ранее. В связи с этим Белоус назвала необоснованными обвинения в том, что Stock Option Plan был создан для предоставления преимуществ лицам, которые уже получили акции.