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rupor.md logorupor
3 Августа 2026, 18:36
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Премьер-министр обсудил с международными партнерами приоритеты работы правительства

Василий Тофан провел встречу с представителями международных организаций и агентств, работающих в Республике Молдова.

Премьер-министр обсудил с международными партнерами приоритеты работы правительства.
Премьер-министр обсудил с международными партнерами приоритеты работы правительства.

Стороны обсудили приоритеты программы деятельности правительства и направления дальнейшего сотрудничества с партнерами по развитию, передает rupor.md

Глава правительства поблагодарил международные организации за постоянную поддержку страны, отметив, что их помощь сыграла важную роль в преодолении кризисов последних лет и продвижении модернизации в ключевых сферах.

По словам Василия Тофана, правительство намерено оставаться открытым, прозрачным и ответственным партнером в управлении государственными ресурсами. Он подчеркнул, что поддержка международных партнеров имеет решающее значение для реализации реформ и достижения целей развития Республики Молдова.

Премьер-министр также представил основные направления программы правительства, среди которых продвижение европейской интеграции, развитие экономики и построение эффективного государства. Он отметил необходимость направить международную помощь на укрепление потенциала государственного управления для реализации реформ, управления сложными проектами и достижения конкретных результатов.

В ходе встречи были рассмотрены текущие вызовы в энергетическом секторе, гидрологическая ситуация на реке Днестр, сотрудничество в сфере безопасности и обороны, инфраструктурные проекты, укрепление экономики и развитие рынка труда. Отдельное внимание участники уделили мерам по повышению участия женщин на рынке труда и более эффективному использованию их потенциала в экономике.

Премьер-министр обсудил с международными партнерами приоритеты работы правительства

Премьер-министр обсудил с международными партнерами приоритеты работы правительства

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Источник
rupor.md logorupor
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