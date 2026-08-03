Правительство Молдовы: Не признаём власть, сформированную движением "Талибан".

В правительстве заявили, что в связи с приглашением МИД Молдовы представителей Министерства сельского хозяйства Афганистана, начато служебное расследование.

Компетентные органы проверят обстоятельства, при которых были оформлены приглашение и въездные визы для представителей афганской делегации.

По итогам проверки власти намерены принять соответствующие меры в отношении выявленных нарушений, если они будут установлены.

Напомним, делегация Министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана (MoAIL) прибыла с официальным визитом в Молдову для укрепления сотрудничества в аграрной сфере.

Как заявили в афганском министерстве, визит проходит со 2 по 7 августа и направлен на развитие взаимодействия в области защиты растений, борьбы с вредителями, сельскохозяйственных исследований, управления коммерческими садами и внедрения современных агротехнологий.