theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
3 Августа 2026, 16:07
2 634
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Правительство Молдовы: Не признаём власть, сформированную движением "Талибан"

Власти Молдовы выступили с разъяснением по поводу визита делегации из Афганистана, подчеркнув, что страна строго соблюдает международные санкционные режимы и не признаёт правительство, сформированное движением "Талибан".

Правительство Молдовы: Не признаём власть, сформированную движением &#34;Талибан&#34;.
Правительство Молдовы: Не признаём власть, сформированную движением "Талибан".

В правительстве заявили, что в связи с приглашением МИД Молдовы представителей  Министерства сельского хозяйства Афганистана, начато служебное расследование.

Компетентные органы проверят обстоятельства, при которых были оформлены приглашение и въездные визы для представителей афганской делегации.

По итогам проверки власти намерены принять соответствующие меры в отношении выявленных нарушений, если они будут установлены.

Напомним, делегация Министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана (MoAIL) прибыла с официальным визитом в Молдову для укрепления сотрудничества в аграрной сфере. 

Как заявили в афганском министерстве, визит проходит со 2 по 7 августа и направлен на развитие взаимодействия в области защиты растений, борьбы с вредителями, сельскохозяйственных исследований, управления коммерческими садами и внедрения современных агротехнологий.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте