Визит афганской делегации в Кишинёв вызвал волну мемов в соцсетях.

Визит официальной делегации Министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана (MoAIL) в Кишинёв стал одной из самых обсуждаемых тем в молдавском сегменте социальных сетей.

Пользователи активно публикуют мемы и шутки, обыгрывая приезд представителей Афганистана в столицу Молдовы.

Поводом для обсуждения стало официальное сообщение о том, что делегация прибыла в Молдову с рабочим визитом для развития сотрудничества в аграрной сфере. Основными темами переговоров заявлены обмен опытом в сельском хозяйстве, ирригации, животноводстве и других направлениях агропромышленного комплекса.

По имеющейся информации, приглашение афганской делегации было направлено по линии Министерства иностранных дел Молдовы.

В то же время сам факт визита представителей Афганистана вызвал широкий общественный резонанс. В соцсетях пользователи иронизируют над дипломатической повесткой, создавая многочисленные мемы и сатирические публикации. При этом официальные власти пока не комментировали реакцию интернет-пользователей.

Стоит отметить, что речь идет о визите представителей афганского профильного министерства для обсуждения вопросов сельского хозяйства. Официальные цели поездки носят экономический и отраслевой характер.